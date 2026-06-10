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Monaco, cine v-a lucrat acolo?

Adrian Georgescu Publicat: 10 iunie 2026, 8:00

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Monaco, cine v-a lucrat acolo?

Imagine din cursa Marelui Premiu de la Monaco / Profimedia Images

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După ce că e singura cursă lipsită de suspans, traseul din Monaco a mai oferit în acest an o surpriză neplăcută. Este vorba de deteriorarea progresivă a asfaltului în virajul al 19-lea, denumit „Anthony Noghes”, care a contribuit la două abandonuri. De asemenea, această deteriorare a dus la neutralizări și la o întrerupere a cursei.

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Dar putea fi mult mai rău.

O situație inacceptabilă

Deteriorarea progresivă a fost vizibilă și în transmisia TV. Imaginile surprinse din monoposturi arătau cum, începând din turul 30, cel târziu, asfaltul se descompune. Apoi, în turul 56, după ce a trecut cu roțile peste acest segment din ce în ce mai destrămat, Lance Stroll s-a oprit în zid.

Safety-car-ul și-a făcut apariția pe traseu și a rămas acolo până ce s-au curățat bucățile desprinse din pavaj. Cursa a fost reluată în turul 64, dar, câteva secunde mai târziu, Charles Leclerc a ajuns în același zid. Mașina de siguranță a fost scoasă din nou pe traseu, dar în turul 70, cursa a fost întreruptă, căci degradarea asfaltului punea în pericol siguranța piloților.

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Directorul cursei, după ce bucățile de asfalt desprinse au fost măturate, a decis însă reluarea cursei. S-a discutat însă oprirea ei definitivă. În acel caz, pentru că se disputaseră peste 75% dintre tururi, ordinea în cursă urma să fie „înghețată” și punctele înjumătățite. Din fericire, directorul cursei și-a asumat un risc foarte mare și a permis reluarea cursei.

În mod ironic, și Stroll, și Leclerc au negat că starea asfaltului ar fi cauzat abandonurile lor.

Nici cursă cum trebuie, nici asfalt cum trebuie

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Comentatorii englezi au glumit pe seama situației. „Poate ar fi mai bine să așeze acolo un con portocaliu pentru asfaltare”, a spus Martin Brundle. Era haz de necaz, dar necazul putea să fie mult mai mare. Chiar și într-un viraj care se abordează de obicei cu 60 kilometri pe oră, un accident poate fi mortal.

În Formula 1 au fost precedente când starea neconformă a pistei a cauzat probleme. În Marele Premiu al Argentinei din 1980, de pildă, asfaltul se fisurase în multe locuri și piloții au amenințat cu boicotarea cursei. La Dallas, în 1984, bucăți din asfalt au început să se desprindă încă din timpul antrenamentelor de vineri. Warm-up-ul a fost anulat, iar suprafața a fost cârpită cu ciment. Până la urmă, doar opt mașini au terminat acea cursă, disputată la 38 de grade Celsius.

Erau însă anii 80. A trecut aproape jumătate de secol de la acele curse. Tehnologiile au evoluat, iar Principatul Monaco e un stat bogat, care își poate permite o asfaltare mai bună. Până și primarii bucureșteni s-ar putea făli cu rezultate mai bune în acest domeniu, dacă le compară cu ceea ce s-a petrecut duminică la Monaco.

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