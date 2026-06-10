Monaco, cine v-a lucrat acolo?

Comentatorii englezi au glumit pe seama situației. „Poate ar fi mai bine să așeze acolo un con portocaliu pentru asfaltare”, a spus Martin Brundle. Era haz de necaz, dar necazul putea să fie mult mai mare. Chiar și într-un viraj care se abordează de obicei cu 60 kilometri pe oră, un accident poate fi mortal.

În Formula 1 au fost precedente când starea neconformă a pistei a cauzat probleme. În Marele Premiu al Argentinei din 1980, de pildă, asfaltul se fisurase în multe locuri și piloții au amenințat cu boicotarea cursei. La Dallas, în 1984, bucăți din asfalt au început să se desprindă încă din timpul antrenamentelor de vineri. Warm-up-ul a fost anulat, iar suprafața a fost cârpită cu ciment. Până la urmă, doar opt mașini au terminat acea cursă, disputată la 38 de grade Celsius.

Erau însă anii 80. A trecut aproape jumătate de secol de la acele curse. Tehnologiile au evoluat, iar Principatul Monaco e un stat bogat, care își poate permite o asfaltare mai bună. Până și primarii bucureșteni s-ar putea făli cu rezultate mai bune în acest domeniu, dacă le compară cu ceea ce s-a petrecut duminică la Monaco.