Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB - Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, iar imediat după meci, jucătorii lui Elias Charalambous au criticat arbitrajul. Deciziile centralului Cristian Moldoveanu l-au scos din sărite pe Gigi Becali.

Nici Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitru. Oficialul campioanei României l-a desființat pe acesta și a lansat acuzații grave privind intențiile sale din finalul partidei.

Mihai Stoica l-a desființat pe Cristian Moldoveanu

FCSB a avut emoții contra celor de la Csikszereda, însă victoria ține campioana României aproape de zona de play-off, cu șase etape înaintea finalului sezonului regulat.

Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitrul Cristian Moldoveanu și a lansat acuzații incredibile la adresa celuia care s-a aflat la centrul disputei contra ciucanilor.

„Eu nu am nicio problemă atunci când un arbitru nu vede o incorectitudine. E posibil să fie un jucător pe direcție, se mai întâmplă. Dar ce este extrem de grav și inexplicabil este să inventezi lucruri. Una e să nu-l vezi cum îl calcă pe picior, cum îi sparge buza lui Olaru, faultul la Miculescu.