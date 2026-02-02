Mihai Stoica a făcut praf arbitrul de la FCSB - Csikszereda: „Nu faci decât să ne creezi suspiciuni” - Antena Sport

FCSB a obținut o victorie chinuită contra celor de la Csikszereda, iar imediat după meci, jucătorii lui Elias Charalambous au criticat arbitrajul. Deciziile centralului Cristian Moldoveanu l-au scos din sărite pe Gigi Becali.
Nici Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitru. Oficialul campioanei României l-a desființat pe acesta și a lansat acuzații grave privind intențiile sale din finalul partidei.
Mihai Stoica l-a desființat pe Cristian Moldoveanu
FCSB a avut emoții contra celor de la Csikszereda, însă victoria ține campioana României aproape de zona de play-off, cu șase etape înaintea finalului sezonului regulat.
Mihai Stoica nu l-a iertat pe arbitrul Cristian Moldoveanu și a lansat acuzații incredibile la adresa celuia care s-a aflat la centrul disputei contra ciucanilor.
„Eu nu am nicio problemă atunci când un arbitru nu vede o incorectitudine. E posibil să fie un jucător pe direcție, se mai întâmplă. Dar ce este extrem de grav și inexplicabil este să inventezi lucruri. Una e să nu-l vezi cum îl calcă pe picior, cum îi sparge buza lui Olaru, faultul la Miculescu.
Dar tu să inventezi, asta e foarte grav. Ok, nu ai văzut, nu înțeleg cum, dar să inventezi la Graovac și la Crețu este extrem de grav, mai ales pe finalul meciului. Avem un copil în poartă și dai senzația că inventezi chestii. Stai, stai și apoi fluieri fault. Nu ai cum să explici deciziile.
Cum să inventezi așa ceva? E o simulare oribilă, iar tu nu faci altceva decât să ne creezi suspiciuni. Nu dai ceva ce nu ai văzut doar ca să inventezi. Ok, nu a văzut la Olaru că i-a intrat ninsoarea în ochi, dar apoi cum să dai fault la Crețu? E minutul 93”.
Mihai Stoica: „Ce s-a întâmplat la final este foarte grav”
„Dacă ăsta micu’ iese greșit și respinge în poartă, tu, Cristian Moldoveanu, ne-ai scos din play-off?! Ne-ai scos din play-off! De ce să ne dai fault? Explică-ne, spune-ne ce vrei de la meciul ăsta. Eu nu am nicio explicație. Nu îi reproșez că nu a dat penalty, că nu a dat galben la Olaru sau roșu când i-a spart gura, deși nu ar fi fost de roșu, recunosc.
Dar ce s-a întâmplat la final este foarte grav. Îmi era frică de o fază fixă, mai ales pe acest teren, pe o asemenea vreme. La egal mai erau șanse minime.
L-am rugat pe Gigi aseară să nu vorbească după meci. Mi-a zis că, în viața lui, nu a avut atâta tensiune. Niciodată nu l-am prins chiar așa”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
