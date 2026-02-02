Meme Stoica, anunţ despre atacantul care ajunge la FCSB: "Aşa a hotărât Gigi" - Antena Sport

Pe lista de transferuri a FCSB pentru această iarnă se află şi un atacant. Gigi Becali mai vrea să aducă un vârf petru ca Bîrligea să aibă concurenţă.

Meme Stoica crede că nu este nevoie de încă un atacant, în contextul în care Mamadou Thiam a avut o evoluţie bună în ultima perioadă.

„Nici nu ştiu dacă trebuie să aducem atacant, că avem variante. Variantele noastre sunt în curte. Există Mamadou Thiam, care a jucat 2 meciuri, 90 de minute, cu Feyenoord şi cu Fenerbahce. A marcat cu Feyenoord şi a jucat foarte bine cu Fenerbahce a fost cel mai bun jucător al nostru”, a declarat Meme Stoica.

Totuşi, managerul FCSB anunţă că Gigi Becali a insistat pentru aducerea unui nou vârf, iar transferul se va realiza în curând.

“Nu ştiu dacă trebuie neapărat să aducem, dar Gigi vrea să aducem şi o să aducem. Vom aduce pentru că aşa a hotărât Gigi, asta facem. (n.r. Din străinătate?). Da. (n.r. Sunteţi aproape să îl semnaţi?) Până nu îl semnăm nu ştiu dacă suntem aproape sau suntem departe. Suntem aproape la Joao Paulo” , a declarat Meme Stoica, pentru Prima Sport.