Mihai Stoica a ieşit la atac la adresa unei echipe din Liga 1: "E un miros incredibil acolo! Nu există aşa ceva" - Antena Sport

Mihai Stoica a ieşit la atac la adresa unei echipe din Liga 1. Oficialul de la FCSB a spus că nu înţelege de ce Unirea Slobozia a decis să joace meciurile de pe teren propriu la Clinceni.

Mihai Stoica s-a plâns de condiţiile de la stadionul din Clinceni şi a spus că în vestiarul oaspeţilor este un „miros incredibil”.

Totodat[, Mihai Stoica l-a lăudat pe Adrian Mihalcea despre care a spus că a „făcut minuni”.

„A făcut minuni până acum Adrian Mihalcea, că a strâns atâtea puncte. Cu tot respectul pentru Slobozia, dar nu înțeleg promovarea asta. Nici nu e o promovare pentru oamenii din oraș, că nu joci acasă, joci pe un stadion de divizia C. Nu există așa ceva, e un miros incredibil acolo, chiar vorbeam și cu cei de la Craiova despre asta. Nu e normal să joci la Sf. Gheorghe pe o bijuterie, apoi să te duci să joci pe un teren pe care îți sare mingea în ochi, în care faci patinaj.

Nu ai licență la stadion, vii să joci în București. Tu, FRF, omologhezi asta? Dacă vreți să jucați, jucați la Târgoviște, că sunt două stadioane. E complicat. Noi am avut noroc la Buzău că a nins, că altfel era nenorocire. Poți să joci cu 10 echipe în Liga 1. Vorbim de infrastructură. Noi plătim 150.000 de euro pe gazon. Galațiul are gazon prost. Botoșani are gazon cât de cât ok față de altele„,a spus Mihai Stoica la primasport.ro.