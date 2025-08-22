Adi Mihalcea a reacționat după UTA - Unirea Slobozia 1-1: "Au speculat neatenția noastră" - Antena Sport

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Unirea Slobozia 1-1. Antrenorul echipei din Arad i-a felicitat pe adversari, după meciul din etapa a 7-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UTA a condus-o pe Unirea Slobozia până în minutul 90+2. La momentul respectiv, Șerbănică a egalat și a stabilit scorul final. La interviu, Mihalcea a venit cu un mesaj pentru fosta sa echipă.

Ce a spus Adi Mihalcea după UTA – Unirea Slobozia 1-1

Adi Mihalcea a transmis că UTA nu a avut un joc excelent în meciul cu Unirea Slobozia. Antrenorul a remarcat că elevii săi au avut probleme la construcție.

Totuși, Mihalcea nu s-a declarat deranjat de rezultatul înregistrat și a spus că nu își face probleme, având în vedere că și UTA a obținut puncte după goluri marcate în prelungiri.

„Există o parte bună în tot ceea ce s-a întâmplat până acum, faptul că nu am pierdut. Știam că întâlnim o echipă cu un stil foarte simplist și cu o oragnizare foarte bună. Nu am reușit să rămânem cu toate cele trei puncte, am luat un gol în ultimele minute. Pentru mine, ce se întâmplă după minutul 90 e fatidic. Și noi am câștigat puncte după minutul 90, deci nu îmi fac probleme.