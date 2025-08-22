Adi Mihalcea a reacționat după UTA - Unirea Slobozia 1-1: "Au speculat neatenția noastră" - Antena Sport

Închide meniul
Adi Mihalcea a reacționat după UTA – Unirea Slobozia 1-1: “Au speculat neatenția noastră”

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 22:09

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Unirea Slobozia 1-1. Antrenorul echipei din Arad i-a felicitat pe adversari, după meciul din etapa a 7-a.

UTA a condus-o pe Unirea Slobozia până în minutul 90+2. La momentul respectiv, Șerbănică a egalat și a stabilit scorul final. La interviu, Mihalcea a venit cu un mesaj pentru fosta sa echipă.

Ce a spus Adi Mihalcea după UTA – Unirea Slobozia 1-1

Adi Mihalcea a transmis că UTA nu a avut un joc excelent în meciul cu Unirea Slobozia. Antrenorul a remarcat că elevii săi au avut probleme la construcție.

Totuși, Mihalcea nu s-a declarat deranjat de rezultatul înregistrat și a spus că nu își face probleme, având în vedere că și UTA a obținut puncte după goluri marcate în prelungiri.

„Există o parte bună în tot ceea ce s-a întâmplat până acum, faptul că nu am pierdut. Știam că întâlnim o echipă cu un stil foarte simplist și cu o oragnizare foarte bună. Nu am reușit să rămânem cu toate cele trei puncte, am luat un gol în ultimele minute. Pentru mine, ce se întâmplă după minutul 90 e fatidic. Și noi am câștigat puncte după minutul 90, deci nu îmi fac probleme.

Nu am arătat foarte proaspeți, am avut probleme la construcție. Se întâmplă. Trebuie să rămânem la fel de uniți, să continuăm această muncă pentru că până în momentul de față ne-am descurcat destul de bine.

Bravo lor, au speculat neatenția noastră. Rămânem cu acest punct și vom continua. A trecut doar prima parte a campionatului. Nu credeam, sincer, că vom rămâne neînvinși până în etapa 7. Tot ce s-a întâmplat o iau ca pe un lucru pozitiv. Vom remedia. Vor reveni și jucătorii care nu au fost cu noi azi, vom încerca să abordăm și Cupa la victorie și vom continua această luptă.

Nu dețin foarte bine acești termeni (n.r. concordatul preventiv), ar trebui să vă spună cineva din conducere. Nu simțim, n-am simțit, am primit garanții că lucrurile vor merge în continuare foarte bine, în momentul de față nu avem nicio problemă financiară. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu să vă explic.

Avem o săptămână încărcată. Avem meci în Cupă cu cea mai bună echipă din ultimii 5 ani din Liga 2. Din păcate ei nu au dreptul de promovare. Rămânem la București pentru meciul cu Rapid. Meciuri frumoase cu atmosferă superbă. Trebuie să rămânem conectați la miza campionatului și să antrenăm puncte”, a spus Adi Mihalcea, la digisport.ro.

UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1.

La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. 31), dar cei care au deschis scorul au fost gazdele. Ibrian l-a faultat pe Pospelov în careu, în minutul 33, iar arbitrul a acordat penalty pentru arădeni, după ce a revăzut faza la VAR.

Costache a transformat în minutul 36 şi UTA a intrat la vestiare cu avantaj minim. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Purece, din minutul 53, pentru ca Hakim Abdallah să rateze în minutul 67, notează news.ro.

Elevii lui Prepeliţă au dat lovitura în minutul 90+2. Eduard Florescu a executat un corner, Coadă a prelungit cu capul şi Şerbănică a înscris stabilind scorul final, UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1, chiar dacă Hakim Abdallah a şutat în minutul 90+5, iar portarul Rusu a respins incredibil.

În clasament UTA rămâne neînvinsă şi este a doua, cu 13 puncte, în vreme ce Unirea ocupă locul al patrulea, cu 11 puncte.

