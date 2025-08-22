Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu se confruntă cu mari probleme de sănătate. Cristi Balaj a dezvăluit totul, după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj.
Petrescu a plecat de pe banca clujenilor, după umilinţa cu Hacken. Suedezii i-au învins pe cei de la CFR Cluj cu scorul de 7-2, în manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.
Probleme uriaşe pentru Dan Petrescu
Cristi Balaj a transmis că Dan Petrescu nu se gândeşte la o nouă aventură ca antrenor, după demisia de la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că tehnicianul vrea să-şi rezolve problemele medicale cu care se confruntă şi care necesită timp.
“Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate.
Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet. Nu știm cât va dura.
(n.r. poate să dureze și un an, doi?) Da. (n.r. crezi că va mai reveni?) Fiind legat de problema de sănătate, îmi doresc din tot sufletul să revină. Pentru că asta ar însemna că s-a vindecat complet”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.
Andrea Mandorlini îl va înlocui pe Dan Petrescu la CFR Cluj
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.
“Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.