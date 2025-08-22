Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu se confruntă cu mari probleme de sănătate. Cristi Balaj a dezvăluit totul, după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj.

Petrescu a plecat de pe banca clujenilor, după umilinţa cu Hacken. Suedezii i-au învins pe cei de la CFR Cluj cu scorul de 7-2, în manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League.

Probleme uriaşe pentru Dan Petrescu

Cristi Balaj a transmis că Dan Petrescu nu se gândeşte la o nouă aventură ca antrenor, după demisia de la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că tehnicianul vrea să-şi rezolve problemele medicale cu care se confruntă şi care necesită timp.

“Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate.

Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet. Nu știm cât va dura.