Donald Trump, despre Campionatul Mondial 2026: "Cel mai mare eveniment din istoria fotbalului". Când va fi tragerea la sorţi - Antena Sport

Donald Trump, despre Campionatul Mondial 2026: “Cel mai mare eveniment din istoria fotbalului”. Când va fi tragerea la sorţi

Publicat: 22 august 2025, 21:57

Donald Trump şi Gianni Infantino, în Biroul Oval/ Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC. Turneul se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Decizia de a organiza evenimentul la Kennedy Center combină două dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al lui Trump. Acesta a manifestat un interes special pentru Kennedy Center, o instituţie culturală emblematică a capitalei americane, şi a promovat în mod regulat organizarea Cupei Mondiale în Statele Unite.

Donald Trump, anunţ despre tragerea la sorţi a Campionatului Mondial 2026

„Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre”, a declarat Trump.

El a promis o atmosferă de siguranţă la tragerea la sorţi, discutând pe larg şi despre preluarea controlului federal asupra departamentului de poliţie din Washington şi adresând ameninţări primarului Muriel Bowser.

Turneul de anul viitor se extinde pentru prima dată la 48 de echipe şi se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada. Unsprezece oraşe americane vor găzdui meciuri, dar Washingtonul nu se numără printre acestea – o situaţie neobişnuită pentru capitala ţării gazdă în timpul Cupei Mondiale.

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare şi mai complex eveniment din istoria sportului. Centrul Kennedy va oferi un start fenomenal şi va fi implicat în acest eveniment”, a declarat Trump.

Gianni Infantino, alături de Donald Trump

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a însoţit pe Trump în Biroul Oval pentru anunţ. Infantino şi Trump au dezvoltat o relaţie strânsă, întrucât turneul a fost atribuit Statelor Unite, Mexicului şi Canadei în timpul primului mandat al lui Trump şi este acum planificat şi organizat în timpul celui de-al doilea mandat al său.

„Va fi absolut fantastic, cel mai mare eveniment din toate timpurile. Şi totul va începe aici, în Washington, DC, la Kennedy Center – sau Trump Kennedy Center”, a spus Infantino râzând.

Infantino i-a înmânat lui Trump primul bilet pentru finala de anul viitor, menţionând că biletele pentru turneu vor fi puse în vânzare la 10 septembrie.

Tot vineri, potrivit The Hill, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea fi prezent la Cupa Mondială din 2026, el arătând o fotografie în Biroul Oval în care cei doi lideri apar împreună. La un moment dat, Trump s-a uitat într-un sertar al biroului său şi a scos o fotografie. „Tocmai am primit o fotografie de la cineva care vrea foarte mult să vină aici. El a fost foarte respectuos faţă de mine şi faţă de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii. O să semnez asta pentru el. Dar mi-a fost trimisă şi m-am gândit că v-ar plăcea să o vedeţi. Este un om pe nume Vladimir Putin”, a spus Trump, arătând fotografia în care apare împreună cu Putin.

