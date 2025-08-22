Donald Trump, despre Campionatul Mondial 2026: "Cel mai mare eveniment din istoria fotbalului". Când va fi tragerea la sorţi - Antena Sport

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC. Turneul se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Decizia de a organiza evenimentul la Kennedy Center combină două dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al lui Trump. Acesta a manifestat un interes special pentru Kennedy Center, o instituţie culturală emblematică a capitalei americane, şi a promovat în mod regulat organizarea Cupei Mondiale în Statele Unite.

Donald Trump, anunţ despre tragerea la sorţi a Campionatului Mondial 2026

„Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre”, a declarat Trump.

El a promis o atmosferă de siguranţă la tragerea la sorţi, discutând pe larg şi despre preluarea controlului federal asupra departamentului de poliţie din Washington şi adresând ameninţări primarului Muriel Bowser.

Turneul de anul viitor se extinde pentru prima dată la 48 de echipe şi se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada. Unsprezece oraşe americane vor găzdui meciuri, dar Washingtonul nu se numără printre acestea – o situaţie neobişnuită pentru capitala ţării gazdă în timpul Cupei Mondiale.