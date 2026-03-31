Mihai Stoica a spus pe cine ar aduce antrenor la FCSB în vară. Ce nume l-a făcut să zică: “Aia e o glumă”

Numele antrenorului de la FCSB din sezonul următor este în continuare o enigmă, în contextul în care Mirel Rădoi ar urma să rămână doar până la finalul actualei stagiuni. Recent, Mihai Stoica a discutat despre ce antrenor ar putea să ajungă pe viitor pe banca roș-albaștrilor, mărturisind că n-ar fi deloc nemulțumit dacă Dan Petrescu ar ajunge să preia campioana ultimelor două ediții din Liga 1.

FCSB l-a adus pe Mirel Rădoi pentru finalul sezonului regulat, misiunea fostului căpitan al roș-albaștrilor fiind să obțină calificarea în preliminariile Conference League din play-out. Totuși, încă de când a venit la formația patronată de Gigi Becali, finanțatorul a anunțat că înțelegerea dintre cele două tabere e scadentă doar până în vară, deoarece fostul închizător are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro.

Dan Petrescu, omul preferat de MM Stoica să vină la FCSB. Grozavu și Pancu, refuzați

În contextul în care nu se știe dacă Rădoi va rămâne la FCSB și din sezonul viitor, mai multe nume au început să fie asociate cu preluarea băncii roș-albastre. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei, a abordat și el acest subiect și a exclus din start doi antrenori, și anume Leo Grozavu și Daniel Pancu.

Totuși, oficialul a oferit un altfel de răspuns atunci când a fost adus în discuție numele lui Dan Petrescu, fostul tehnician al lui CFR Cluj. După ce s-a confruntat cu probleme de sănătate, “Bursucul” anunța zilele trecute că este gata să revină în antrenorat.

“(n.r. dacă ar mai putea să o ia de la capăt cu alt antrenor român din vară?) Probabil că da. Dar fără entuziasm, fără motivație… Depinde și de numele lui. Dacă spui Dan Petrescu, poate da. (n.r. cu Leo Grozavu) Poate nu.