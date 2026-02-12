Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: "Mă simt bine" - Antena Sport

Dan Petrescu este gata să revină pe banca tehnică după o perioadă de câteva luni în care a renunțat la fotbal și s-a concentrat pe problemele sale de sănătate.

Anunțul privind revenirea fostului membru al Generației de Aur a fost făcut chiar de el, astfel că vestea nu lasă deloc loc de interpretări.

Dan Petrescu, gata să revină pe bancă

În luna august a anului trecut, Dan Petrescu decidea să renunțe la antrenorat și își dădea demisia de pe banca CFR-ului după umilința din play-off-ul Conference League cu Hacken, scor 2-7 în manșa tur. Atunci, fostul fundaș dreapta a decis să ia o pauză, fiind focusat pe problemele sale de sănătate.

Acum, Petrescu e gata să revină și a făcut un anunț uriaș la aproximativ șase luni distanță după acel meci de tristă amintire din cupele europene. “Bursucul” a dezvăluit că se apropie extrem de mult de întoarcerea pe banca tehnică și a mărturisit că ar fi disponibil să preia o echipă chiar și înainte de startul viitorului sezon.

“Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem“, a fost declarația “Bursucului”, potrivit digisport.ro.