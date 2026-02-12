Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: "Mă simt bine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: “Mă simt bine”

Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: “Mă simt bine”

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 12:22

Comentarii
Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: Mă simt bine

Dan Petrescu, în timpul unui meci - Profimedia

Dan Petrescu este gata să revină pe banca tehnică după o perioadă de câteva luni în care a renunțat la fotbal și s-a concentrat pe problemele sale de sănătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul privind revenirea fostului membru al Generației de Aur a fost făcut chiar de el, astfel că vestea nu lasă deloc loc de interpretări.

Dan Petrescu, gata să revină pe bancă

În luna august a anului trecut, Dan Petrescu decidea să renunțe la antrenorat și își dădea demisia de pe banca CFR-ului după umilința din play-off-ul Conference League cu Hacken, scor 2-7 în manșa tur. Atunci, fostul fundaș dreapta a decis să ia o pauză, fiind focusat pe problemele sale de sănătate.

Acum, Petrescu e gata să revină și a făcut un anunț uriaș la aproximativ șase luni distanță după acel meci de tristă amintire din cupele europene. “Bursucul” a dezvăluit că se apropie extrem de mult de întoarcerea pe banca tehnică și a mărturisit că ar fi disponibil să preia o echipă chiar și înainte de startul viitorului sezon.

Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem“, a fost declarația “Bursucului”, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

De-a lungul carierei sale de antrenor, Petrescu a pregătit numeroase echipe, precum CFR Cluj, Rapid, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova Kayserispor sau Jeonbuk Hyundai. În ultimul său mandat pe banca “feroviarilor”, tehnicianul de 58 de ani a adunat 68 de partide între aprilie 2024 și august 2025.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
Fanatik.ro
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
14:11
EXCLUSIVRaluca Strămăturaru își ia “adio” de la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut din Italia: “E ultima mea coborâre”
13:51
“Invenţii!” Antrenorul lui Metalist Harkov neagă “oferta de 4 milioane de euro” pentru Cătălin Cîrjan
13:11
Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”
13:10
Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf
12:53
Thomas Tuchel a semnat până în 2028. “Abia aștept să conduc echipa”
12:18
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Trupa lui Kopic luptă pentru primul loc în Cupa României
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt