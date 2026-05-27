Pancu, război total cu CFR Cluj! Reacția noului antrenor de la Rapid, după ce Mureșan i-a urat „drum bun și xanax”

Daniel Pancu s-a despărțit oficial de CFR Cluj și a fost imediat numit la Rapid. Deși a avut rezultate excelente la CFR, pe care a dus-o în playoff după ce echipa se afla mai aproape de retrogradare, Pancu a plecat cu scandal de la Cluj.

Războiul declarațiilor din ultimele săptămâni s-a încheiat cu noi „înțăpături” între Daniel Pancu și Iuliu Mureșan.

Mesajul lui Pancu pentru Mureșan

La puțin timp după ce a fost numit oficial antrenor la Rapid, Pancu a ținut să-i dea o replică acidă lui Mureșan, cel care îl ironizase mai devreme.

„Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme… și nici nu contează ce spune un astfel de… Hai să spunem om… despre mine” a spus Daniel Pancu pentru ProTV.

Reacția lui Daniel Pancu a venit după un duel verbal de la distanță cu Iuliu Mureșan, cel care a vorbit pentru GSP după anunțul oficial al plecării lui Pancu de la CFR Cluj: „S-a terminat așa cum s-a terminat. Îi urez succes, drum bun și xanax. Mai multe nu am ce să spun. Ne-am despărțit amiabil. Ne-am înțeles și acum am luat-o fiecare pe drumul lui” a spus Mureșan.