Eva Lys – Sorana Cîrstea LIVE TEXT. “Sori” luptă pentru calificarea în turul trei la Roland Garros

Meciul Eva Lys – Sorana Cîrstea e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, în jurul orei 19:50. Sorana Cîrstea, locul 18 mondial şi favorita numărul 18 de la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, porneşte cu prima şansă în duelul cu jucătoarea germană Eva Lys (24 de ani, locul 81 WTA).

Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România care a rămas pe tabloul de simplu de la Roland Garros. Jaqueline Cristian a fost învinsă în primul tur de Kamila Rakhimova (24 de ani, locul 89 WTA). Uzbeca s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, eliminând-o surprinzător pe Jaqueline Cristian, care venea după o semifinală la turneul de 500 de puncte de la Strasbourg. Gabriela Ruse a părăsit şi ea competiţia, din pricina unui abandon.

Sorana Cîrstea (36 de ani) este într-o formă de zile mari în ultimul ei an în circuitul profesionist de tenis. Cîrstea a ajuns în semifinale la Roma, acolo unde a fost învinsă de Coco Gauff. În drumul spre semifinale românca a învins-o pe lidera mondială, Aryna Sabalenka (28 de ani).

Cîrstea a intrat pentru prima oară în Top 20 după parcursul excelent de la Roma, îndeplinindu-şi, astfel, visul. Românca a ajuns până pe poziţia a 17-a în clasamentul mondial. Anterior, cea mai bună clasare a ei a fost locul 21 WTA.