OFICIAL | Daniel Pancu a semnat cu Rapid! Modul inedit prin care a fost prezentat de giuleșteni

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Rapidului, iar Daniel Pancu a fost prezentat oficial drept noul antrenor al giuleștenilor.

Clubul de sub Podul Grant a postat inițial un videoclip inedit cu “Pancone” în prim-plan, după care au făcut anunțul cel mare la câteva minute după.

Pancu, noul antrenor de la Rapid! Contract până în 2028

La scurt timp după ce CFR Cluj a anunțat despărțirea de Daniel Pancu, plecat cu scandal din Gruia după ce a intrat în tensiuni cu membrii conducerii, fostul atacant a fost prezentat de clubul din Giulești. “Pancone” a semnat un contract valabil pe doi ani, respectiv până în 2028, iar obiectivul său va fi unul clar: calificarea echipei în cupele europene.

În prezentarea oficială a clubului, giuleștenii au inclus și prima reacție a lui Pancu după ce a semnat cu Rapid.

“Daniel Pancu s-a întors ACASĂ! Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028.