OFICIAL | Daniel Pancu a semnat cu Rapid! Modul inedit prin care a fost prezentat de giuleșteni

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Rapidului, iar Daniel Pancu a fost prezentat oficial drept noul antrenor al giuleștenilor.
Clubul de sub Podul Grant a postat inițial un videoclip inedit cu “Pancone” în prim-plan, după care au făcut anunțul cel mare la câteva minute după.
Pancu, noul antrenor de la Rapid! Contract până în 2028
La scurt timp după ce CFR Cluj a anunțat despărțirea de Daniel Pancu, plecat cu scandal din Gruia după ce a intrat în tensiuni cu membrii conducerii, fostul atacant a fost prezentat de clubul din Giulești. “Pancone” a semnat un contract valabil pe doi ani, respectiv până în 2028, iar obiectivul său va fi unul clar: calificarea echipei în cupele europene.
În prezentarea oficială a clubului, giuleștenii au inclus și prima reacție a lui Pancu după ce a semnat cu Rapid.
“Daniel Pancu s-a întors ACASĂ! Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028.
«E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți.
Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească! Uniți suntem invincibili!», a spus Daniel Pancu după ce a devenit oficial antrenorul Rapidului
Cu aceeași pasiune. Cu aceeași inimă vișinie. Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister!“, a fost mesajul clubului.
Cu câteva minute înainte de prezentarea oficială, giuleștenii au postat un videoclip cu Daniel Pancu așezându-se pe banca de antrenor din Giulești, lângă un tricou inscripționat cu numele său și numărul 19, cel pe care l-a purtat cel mai mult când a evoluat pentru alb-vișinii. Pe fundal, se aude scandarea “Hei Panco, Panco italiano“, cea dedicată de galeria Rapidului fostului fotbalist, în prezent antrenor la formația de sub Podul Grant.
Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între august 2019 și martie 2020, când clubul se afla în Liga a 2-a. Ca jucător, fostul atacant a adunat 154 de meciuri, 38 de goluri și opt pase decisive pe parcursul mai multor perioade. Pancu are în palmaresul său un titlu (1999) și trei Cupe ale României (1998, 2002 și 2006).
