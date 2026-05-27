Conducerea lui U Cluj, mesaj tranşant despre transferul lui Atanas Trică la Dinamo!

Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre presupusul transfer al lui Atanas Trică (21 de ani) la Dinamo. Constantea a recunoscut interesul lui Dinamo pentru transfer, dar a subliniat că formaţia din Ştefan cel Mare nu a trimis încă vreo ofertă oficială pentru nepotul regretatului Ilie Balaci.

Cotat la 300.000 de euro de către transfermarkt.com, Atanas Trică a înscris un gol şi a dat un assist în 25 de meciuri în care a jucat pentru U Cluj în sezonul care tocmai s-a încheiat. A marcat 2 goluri în 4 meciuri în Cupa României.

„El Sawy se întoarce la Rapid. Am auzit de anumite discuții legate de Atanas Trică la Dinamo, dar nu a venit nicio ofertă la ora actuală. Este jucătorul nostru under, suntem mulțumiți de el, așa că la ora actuală nu cred că se pune problema. Există un interes, a fost chiar și pe final de mercato în iarnă, dar nu s-au inițiat discuții concrete despre acest transfer”, a spus Radu Constantea pentru fanatik.ro.

Atanas Trică a evoluat, până să ajungă la U Cluj, la Universitatea Craiova, Steaua, Tunari şi CSM Slatina. Atacantul are 8 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala U21 a României şi 13 meciuri şi 4 goluri pentru naţionala U20.