Home | Fotbal | Liga 1 | “Să facem clubul să strălucească din nou!”. Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a revenit la Rapid

“Să facem clubul să strălucească din nou!”. Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a revenit la Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 18:18

Comentarii
Să facem clubul să strălucească din nou!. Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a revenit la Rapid

Daniel Pancu, în Giuleşti / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid la scurt timp după plecarea de la CFR Cluj, iar giuleștenii au inclus în anunțul oficial și prima reacție a fostului atacant de sub Podul Grant. Tehnicianul de 48 de ani a recunoscut că aștepta momentul în care să revină la clubul care l-a lansat în fotbalul mare și a avut un mesaj și pentru suporteri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Rapidului, iar Daniel Pancu a fost prezentat oficial drept noul antrenor al giuleștenilor. Clubul de sub Podul Grant a postat inițial un videoclip inedit cu “Pancone” în prim-plan, după care au făcut anunțul cel mare la câteva minute după.

“Uniți suntem invincibili”: cuvintele lui Pancu după ce a semnat cu Rapid

În interiorul mesajului prin care venirea lui Pancu a fost oficializată, Rapid a inclus și o declarație a antrenorului de 48 de ani, revenit la alb-vișinii după șase ani. “Pancone” a făcut apel la suporteri, cărora le-a transmis că au și ei un rol important în revitalizarea clubului.

E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți.

Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească! Uniți suntem invincibili“, a spus noul antrenor al Rapidului, conform fcrapid.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid între august 2019 și martie 2020, când clubul se afla în Liga a 2-a. Ca jucător al alb-vișiniilor, fostul atacant a adunat 154 de meciuri, 38 de goluri și opt pase decisive pe parcursul mai multor perioade. Pancu are în palmaresul său un titlu (1999) și trei Cupe ale României (1998, 2002 și 2006).

Mărturia tinerei abuzate după ce a leşinat în timpul unui live. "Aş dori să îl întreb o singură chestie"Mărturia tinerei abuzate după ce a leşinat în timpul unui live. "Aş dori să îl întreb o singură chestie"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională
Observator
Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului
Fanatik.ro
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului
19:07

„Uitați-vă spre cer! E Neymar!” Cum a putut să ajungă starul în cantonamentul Braziliei, deși e accidentat
19:01

Barcelona, aproape de primul transfer al verii! Jucătorul a spus “DA” și e gata să vină pe Camp Nou
18:59

“Putem deveni, nu am niciun dubiu” Obiectivul uriaş stabilit de Daniel Pancu pentru Rapid!
18:44

Eva Lys – Sorana Cîrstea LIVE TEXT. “Sori” luptă pentru calificarea în turul trei la Roland Garros
18:37

Pancu, război total cu CFR Cluj! Reacția noului antrenor de la Rapid, după ce Mureșan i-a urat „drum bun și xanax”
18:30

Eroii Campionatului Mondial | Beckenbauer: De la copilul cu picioare sângerânde la “Der Kaiser”, câștigătorul World Cup
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 4 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” 5 “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total