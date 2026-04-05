Mihai Stoica, despre jucătorul pe care Becali vrea 40 de milioane de euro: “Nu duce o repriză la juniori”

Alexandru Stoian (18 ani) este unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a adus la FCSB, cu gândul de a face o avere de pe urma lor. Atacantul cotat la 650.000 de euro nu s-a integrat însă în echipă şi Mihai Stoica susţine că nu duce din punct de vedere fizic mai mult de o repriză, la juniori.
În ultimele 9 meciuri disputate de FCSB în Liga 1, Stoian a prins doar 32 de minute, nouă dintre ele în meciul pierdut la Botoşani, 2-3, vineri. Acesta este şi motivul pentru care tatăl jucătorului vrea să-l convingă pe Gigi Becali să-l împrumute la o altă echipă, unde să apuce să evolueze.
Mihai Stoica: “Stoian nu poate duce o repriză la juniori”
“(Politica FCSB-ului? Cu portar U21 sau fără?) Nu este ceva stabilit acum, sub nicio formă, bineînțeles. Târnovanu se antrenează, pare ok. Ce să facă? A înțeles situația, nu a ridicat nicio problemă. Ce ar putea să facă?
Stoian nu poate să ducă o repriză la juniori ca efort fizic, pentru că încă nu este pregătit. Are nevoie să se pregătească suplimentar. Nici Cercel nu s-a făcut bine, poate acolo ar fi singura soluție.
Din față nu ai pe cine să scoți, sunt numai internaționali. Pentru a face o chestie profesionistă trebuie ca poziția ocupată de un jucător U21 care să respecte regula să fie triplată. Să ai trei jucători pe aceeași poziție, iar cel mai simplu este la portar, asta este clar”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.
Jucătorul cu 22 de meciuri şi 5 goluri de la venirea la FCSB are o concurenţă acerbă în atacul roş-albaştrilor, acolo unde se află Daniel Bîrligea şi Mamadou Thiam.
