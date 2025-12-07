Mihai Stoica, detalii despre operaţia fără acord a lui Alibec! Atacantul, pe picior de plecare: "O să discutăm" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre operaţia pe care Denis Alibec (34 de ani) a făcut-o fără acordul clubului. Patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat după derby-ul FCSB – Dinamo 0-0 că atacantul va fi amendat cu 20.000 de euro.
Mihai Stoica a catalogat drept “lipsă de respect” faţă de Gigi Becali ce a făcut Alibec. El a precizat că Becali a fost cel care a insistat pentru transferul atacantului.
Mihai Stoica, despre Denis Alibec: “S-a dus să se opereze şi ne-a lăsat fără back-up”
“Alibec a fost la medic şi i-a spus că are un chist, şi într-adevăr avea, şi că ar vrea să îl îndepărteze. Şi că va merge să vorbească cu antrenorii. Bănuiesc că ar fi trebuit să vorbească şi cu mine, să îmi ceară acordul. N-a mai vorbit cu nimeni, s-a dus să se opereze şi ne-a lăsat fără back-up. Putea să facă asta în pauză (n.r: să se opereze).
Sunt jucători care fac ce le trece prin cap. În mod normal lucrurile nu pot fi lăsate aşa, fără să fie luate măsuri.
(n.r: Mi se pare de strâns mâna şi de mers fiecare pe drumul lui) Da… (n.r: lipsă de respect) Faţă de Gigi, pentru că el şi l-a dorit foarte mult şi a făcut eforturi substanţiale în vară pentru a-l aduce.
(n.r: O să vă despărţiţi de Alibec?) Alibec are contract până în vară. O să discutăm mai întâi cu Gigi şi după aceea o să discutăm cu el”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
Denis Alibec a evoluat numai în 7 meciuri în Liga 1, în acest sezon, pentru FCSB. Nu a înscris niciun gol şi nu a dat niciun assist. Are un gol în Cupa României, cu Gloria Bistriţa şi un assist în Europa League.
Cotat în trecut la 3 milioane de euro, Denis Alibec are, în acest moment, o valoare de piaţă de 600.000 de euro, potrivit transfermarkt.com. Atacantul are 45 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a înscris 6 goluri. Ieşit din formă, Alibec nu a mai prins lotul naţionalei la ultimele acţiuni.
