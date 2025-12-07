"Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?". Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful - Antena Sport

Închide meniul
“Mai rămâne Alibec din iarnă la FCSB?”. Marius Șumudică a răspuns răspicat și și-a spus oful

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 11:49

Denis Alibec, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

Situația lui Denis Alibec la FCSB este una critică, în contextul în care atacantul nu a confirmat, iar Gigi Becali a anunțat că vrea să se despartă de el la iarnă. Marius Șumudică, antrenorul care l-a pregătit pe jucătorul de 34 de ani la Astra, a vorbit despre posibila despărțire dintre fostul său elev și campioana ultimelor două sezoane.

Șumudică este de părere că Alibec nu mai vrea nici el să evolueze pentru FCSB din a doua parte a campionatului, dată fiind situația sa de la actuala echipă. Atacantul a adunat doar 13 meciuri și a înscris un singur gol, acela venind în Cupa României contra Gloriei Bistrița.

Șumudică nu îi vede viitorul lui Alibec la FCSB

(n.r. Crezi că Alibec mai rămâne din iarnă la FCSB?) Nu cred că își mai dorește nici el“, a fost declarația lui Șumudică, potrivit fanatik.ro

Ulterior, fostul antrenor al Rapidului a vorbit despre probabilitatea ca Alibec să ajungă la echipa din Giulești. Șumudică e de părere că nu există termen de comparație între fostul său elev și doi dintre atacanții lui Costel Gâlcă.

Ia-l pe Denis și fă ce vrei cu el, să dea de la jumătatea terenului în poartă. Teste cum dădeam noi. O să vezi că nu există comparație. Alibec dacă este în condiții optimie, este în primii 3 atacanți din țară. Îl compari pe Alibec cu Jambor sau cu Baroan, despre ce vorbim?“.

Șumudică a continuat și și-a spus oful, acuzând modul în care a fost tratat Alibec la FCSB în acest sezon. Antrenorul a amintit că cel mai bun randament dat de atacant a venit sub comanda sa și a lui Gică Hagi.

Alibec, cu nebunul de Șumudică, cu nebunul de Hagi de ce avea cele mai bune cifre? De ce cu Hagi, cu Șumudică juca de rupea pământul și acum nu mai joacă?

Cu mine nu s-a antrenat niciodată 100%, Alibec și Budescu nu s-au antrenat niciodată 100% și am scos din ei maxim. Trebuie să știi să ai arta asta când antrenezi, să știi să te comporți cu unii jucători și să scoți de la ei maximum“.

