Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală - Antena Sport

Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală

Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală

Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 20:44

Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală

Mihai Toma a ratat cu poarta goală / captura digisport.ro

Mihai Toma (18 ani) a fost protagonistul unei ratări monumentale în minutul 31 al derby-ului FCSB – CFR Cluj.

Miculescu, ce a deschis scorul în minutul 2, a şutat în portarul Mihai Popa, mingea a ajuns la Toma, care nu a putut înscrie cu poarta goală!

Mihai Toma a ratat cu poarta goală!

Toma a şutat peste poartă, inexplicabil. A surprins şi că a şutat în forţă, deşi poarta era goală. Tânărul jucător al FCSB-ului e unul dintre candidaţii la ratarea sezonului după ce a irosit incredibil această ocazie uriaşă.

FCSB a controlat prima repriză a derby-ului cu CFR Cluj. Miculescu a deschis scorul în minutul 2, cu un şut din cădere, din careu. Două minute mai târziu, Darius Olaru izbea transversala cu un şut în forţă. Surprinzător, având în vedere desfăşurarea primei reprize, în minutul 41, Alibek Aliev avea să egaleze, cu un şut din careu.

Derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj se dispută cu circa 6.000 de oameni în tribune. Partida e una crucială pentru ambele echipe în lupta lor pentru play-off. Înaintea duelului, cele două formaţii erau despărţite de două puncte, FCSB având 31, iar CFR 29.

