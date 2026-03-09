Când debutează Mirel Rădoi la FCSB - Antena Sport

FCSB se va duela în prima etapă din play-out cu Metaloglobus. Partida se va desfăşura vineri, de la ora 20:30, fiind a doua a zilei, după Oţelul Galaţi – Csikszereda (17:30).

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Mirel va ajunge marţi la bază şi va debuta în acest nou mandat vineri.

Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt

Luni, 16 martie

Ora 17.00 FC Botoşani – Unirea Slobozia

29 de meciuri în primul mandat

Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.

Rădoi îşi anunţa plecarea pe 29 noiembrie 2015, după o înfrângere cu Astra, 0-1. El a venit cu acuze legate de implicarea lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.