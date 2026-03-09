Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Când debutează Mirel Rădoi la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Când debutează Mirel Rădoi la FCSB

Când debutează Mirel Rădoi la FCSB

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 10:09

Comentarii
Când debutează Mirel Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Mirel va ajunge marţi la bază şi va debuta în acest nou mandat vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB se va duela în prima etapă din play-out cu Metaloglobus. Partida se va desfăşura vineri, de la ora 20:30, fiind a doua a zilei, după Oţelul Galaţi – Csikszereda (17:30).

Programul primei etape din play-out

Vineri, 13 martie

  • Ora 17.30 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.30 FCSB – FC Metaloglobus Bucureşti

Sâmbătă, 14 martie

  • Ora 18.15 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti

Duminică, 15 martie

Reclamă
Reclamă
  • Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt

Luni, 16 martie

  • Ora 17.00 FC Botoşani – Unirea Slobozia

29 de meciuri în primul mandat

Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.

Rădoi îşi anunţa plecarea pe 29 noiembrie 2015, după o înfrângere cu Astra, 0-1. El a venit cu acuze legate de implicarea lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.

Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
Reclamă

”Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut. Am simțit că se implică la echipă, a venit în cantonament și a încercat să intervină peste mine, iar asta m-a determinat să plec de la Steaua. Scandalurile văd că pornesc din interiorul clubului în ultima perioadă, ceea ce este foarte grav și trist pentru un club ca Steaua”, spune atunci Rădoi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Observator
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Fanatik.ro
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
11:00
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan
10:46
VIDEOImagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren
10:31
VideoJose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”
10:21
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el
10:00
VideoNew York Knicks – Los Angeles Lakers 97-110. Fără LeBron, “Hollywood” a câştigat bătălia cu “Broadway”. Doncic a făcut show
9:45
Cine a făcut ofertă de 50 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin: “Ne-a sunat cineva…”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 6 Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion