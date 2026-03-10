Mirel Rădoi a dezvăluit ce condiții i-a pus lui Gigi Becali înainte de a semna cu FCSB: „Discuțiile au fost foarte clare” - Antena Sport

Mirel Rădoi este înlocuitorul lui Elias Charalambous pe banca celor de la FCSB, iar tehnicianul român a fost prezentat marți la baza campioanei României, prin intermediul unei conferințe de presă.
Plecat aproape de finalul anului 2025 de la Universitatea Craiova, legendarul căpitan al roș-albaștrilor a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor.
Mirel Rădoi: „La final de sezon, fiecare să-și asume responsabilitatea”
Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB, iar tehnicianul român a răspuns jurnaliștilor printr-o conferință de presă organizată la baza roș-albaștrilor.
Plecat la finalul anului de la Universitatea Craiova, acesta a explicat care au fost condițiile pe care i le-a pus Gigi Becali pentru a revenit pe banca multiplei campioane a României.
„Nu știu ce v-a spus nașul, foarte multe condiții nu am pus. Discuțiile au fost foarte clare. Suntem aici să încercăm să aducem echipa în calificările pentru Conference, să putem să dăm acel baraj, să fim lăsați să ne facem treaba. Astea au fost condițiile, în rest, nu am avut nimic de adăugat.
A înțeles acest lucru. Suntem aici cu toții, cu MM, cu Cernat, plus staff-ul auxiliar. A înțeles lucrurile astea, că trebuie repartizate pe fiecare departament. La final de sezon, fiecare să-și asume responsabilitatea. A fost total de acord. (N.r. V-a promis că va sta departe de echipă?) Mi-a promis acest lucru, de convins…e foarte greu să ai siguranța de la cineva, 100%, nu-ți dă garanția nici un contract”.
„Să le arătăm suporterilor că nu aceasta e valoarea echipei”
„Discuțiile au fost simple, a fost cu totul altă abordare, a fost vorba de ajutor. Am comparat situațiile, am venit de două ori la Craiova, de ce n-aș veni și la FCSB? Am acceptat această provocare, să nu pară periculoasă pentru CV-ul meu, să le arătăm suporterilor că nu aceasta e valoarea echipei, de locul 7.
Încerc să iau fiecare partidă în parte. Până în acest moment, avem o evaluare doar din exterior. Acum să adunăm informații. Trebuie să le mulțumim lui Elias și Pintilii, nu e ușor să realizezi ce au realizat ei. Era greu să joace toți jucătorii, nu a fost ușor. Dar nici nouă nu ne va fi. Unii sunt fericiți să a venit un antrenor nou, alții care jucau poate nu sunt”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.
