Mirel Rădoi a dezvăluit ce condiții i-a pus lui Gigi Becali înainte de a semna cu FCSB: „Discuțiile au fost foarte clare” - Antena Sport

Mirel Rădoi este înlocuitorul lui Elias Charalambous pe banca celor de la FCSB, iar tehnicianul român a fost prezentat marți la baza campioanei României, prin intermediul unei conferințe de presă.

Plecat aproape de finalul anului 2025 de la Universitatea Craiova, legendarul căpitan al roș-albaștrilor a avut parte de o primire călduroasă din partea suporterilor.

Mirel Rădoi: „La final de sezon, fiecare să-și asume responsabilitatea”

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB, iar tehnicianul român a răspuns jurnaliștilor printr-o conferință de presă organizată la baza roș-albaștrilor.

Plecat la finalul anului de la Universitatea Craiova, acesta a explicat care au fost condițiile pe care i le-a pus Gigi Becali pentru a revenit pe banca multiplei campioane a României.

„Nu știu ce v-a spus nașul, foarte multe condiții nu am pus. Discuțiile au fost foarte clare. Suntem aici să încercăm să aducem echipa în calificările pentru Conference, să putem să dăm acel baraj, să fim lăsați să ne facem treaba. Astea au fost condițiile, în rest, nu am avut nimic de adăugat.