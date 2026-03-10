„De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
„De ce ați plecat de la Craiova?" Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB

„De ce ați plecat de la Craiova?" Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB

„De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 17:08

De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB

Mirel Rădoi

Mirel Rădoi și-a intrat deja în rol la FCSB, iar noul tehnician al roș-albaștrilor a fost prezentat oficial de campioana României. Într-o conferință de presă organizată la baza bucureștenilor, acesta a răspuns curiozităților jurnaliștilor.

Tehnicianul a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali înainte de a semna, dar a fost întrebat și de motivul pentru care a părăsit Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi, dezvăluiri despre despărțirea de Craiova

Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova la începutul anului 2025, însă acesta a luat o decizie neașteptată aproape de finalul anului, când a plecat de la formația din Bănie, pe care a calificat-o în faza principală a UEFA Conference League.

După ce a refuzat în repetate rânduri să explice motivul pentru care s-a produs despărțirea, tehnicianul a fost „încolțit” de jurnaliști la conferința de presă.

„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi, aș fi făcut-o deja prin învăluire dacă eram în play-off cu ei. Nu are sens, chiar nu are. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici atunci. Voi sunteți băieți deștepți și voi vă dați seama că eu unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân.

Dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, nu va fi datorită mie, doar datorită lui Coelho și a băieților. Au fost 14 jucători aduși în vară, am știut ce am făcut în pregătire, aici nu avem toate datele. Diferă situația, dar m-aș bucura să jucăm acel baraj de Conference și să-l câștigăm. Am o relație foarte bună cu Fane (n.r. Ștefan Baiaram). Au fost lucruri scoase din context”, a declarat Mirel Rădoi.

1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: "Are ofertă de 1,6 milioane" 6 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă
