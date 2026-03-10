„De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB - Antena Sport

Mirel Rădoi și-a intrat deja în rol la FCSB, iar noul tehnician al roș-albaștrilor a fost prezentat oficial de campioana României. Într-o conferință de presă organizată la baza bucureștenilor, acesta a răspuns curiozităților jurnaliștilor.

Tehnicianul a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali înainte de a semna, dar a fost întrebat și de motivul pentru care a părăsit Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi, dezvăluiri despre despărțirea de Craiova

Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova la începutul anului 2025, însă acesta a luat o decizie neașteptată aproape de finalul anului, când a plecat de la formația din Bănie, pe care a calificat-o în faza principală a UEFA Conference League.

După ce a refuzat în repetate rânduri să explice motivul pentru care s-a produs despărțirea, tehnicianul a fost „încolțit” de jurnaliști la conferința de presă.

„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi, aș fi făcut-o deja prin învăluire dacă eram în play-off cu ei. Nu are sens, chiar nu are. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici atunci. Voi sunteți băieți deștepți și voi vă dați seama că eu unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân.