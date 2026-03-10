„De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB - Antena Sport

Mirel Rădoi și-a intrat deja în rol la FCSB, iar noul tehnician al roș-albaștrilor a fost prezentat oficial de campioana României. Într-o conferință de presă organizată la baza bucureștenilor, acesta a răspuns curiozităților jurnaliștilor.
Tehnicianul a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali înainte de a semna, dar a fost întrebat și de motivul pentru care a părăsit Universitatea Craiova.
Mirel Rădoi, dezvăluiri despre despărțirea de Craiova
Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova la începutul anului 2025, însă acesta a luat o decizie neașteptată aproape de finalul anului, când a plecat de la formația din Bănie, pe care a calificat-o în faza principală a UEFA Conference League.
După ce a refuzat în repetate rânduri să explice motivul pentru care s-a produs despărțirea, tehnicianul a fost „încolțit” de jurnaliști la conferința de presă.
„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi, aș fi făcut-o deja prin învăluire dacă eram în play-off cu ei. Nu are sens, chiar nu are. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici atunci. Voi sunteți băieți deștepți și voi vă dați seama că eu unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân.
Dacă Universitatea Craiova va câștiga titlul, nu va fi datorită mie, doar datorită lui Coelho și a băieților. Au fost 14 jucători aduși în vară, am știut ce am făcut în pregătire, aici nu avem toate datele. Diferă situația, dar m-aș bucura să jucăm acel baraj de Conference și să-l câștigăm. Am o relație foarte bună cu Fane (n.r. Ștefan Baiaram). Au fost lucruri scoase din context”, a declarat Mirel Rădoi.
- Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”
- Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele”
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
- Mirel Rădoi a dezvăluit ce condiții i-a pus lui Gigi Becali înainte de a semna cu FCSB: „Discuțiile au fost foarte clare”
- Raul Rusescu a spus cine este principala favorită la titlu: „Singurul club din play-off care poate gestiona presiunea”