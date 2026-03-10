AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 17:14

Suporterii FCSB-ului, primindu-l pe Mirel Rădoi / AntenaSport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 10 martie, de la primirea lui Rădoi la baza sportivă de la FCSB până la numele asociat cu venirea pe banca Realului.

1. Primire cum se cuvinte

Mirel Rădoi a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani la baza sportivă a FCSB-ului. “Și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună”, le-a transmis suporterilor noul antrenor adus de Gigi Becali.

2. Alarmă în Turcia

Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei și jucătorul lui Chivu de la Inter, poate rata barajul de Mondial cu România. Mijlocașul are o problemă musculară și a lipsit deja la derby-ul pierdut cu AC Milan.

3. S-au făcut calculele

Pe as.ro afli ce echipă din play-off are cele mai mari șanse să câștige titlul în Liga 1. Specialiștii au dat verdictul.

4. Ședință de urgență

Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
Conducerea lui Inter a convocat o ședință de urgență alături Chivu după derby-ul cu AC Milan. “Relansarea pentru următoarele zece meciuri de campionat a început”, anunță italienii.

5. Încă un nume pentru Real Madrid

Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite, a ajuns și el pe lista scurtă a lui Real Madrid. Alvaro Arbeloa se salvează dacă ia titlul sau Liga Campionilor.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

