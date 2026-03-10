AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 10 martie, de la primirea lui Rădoi la baza sportivă de la FCSB până la numele asociat cu venirea pe banca Realului.
1. Primire cum se cuvinte
Mirel Rădoi a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani la baza sportivă a FCSB-ului. “Și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună”, le-a transmis suporterilor noul antrenor adus de Gigi Becali.
2. Alarmă în Turcia
Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei și jucătorul lui Chivu de la Inter, poate rata barajul de Mondial cu România. Mijlocașul are o problemă musculară și a lipsit deja la derby-ul pierdut cu AC Milan.
3. S-au făcut calculele
Pe as.ro afli ce echipă din play-off are cele mai mari șanse să câștige titlul în Liga 1. Specialiștii au dat verdictul.
4. Ședință de urgență
Conducerea lui Inter a convocat o ședință de urgență alături Chivu după derby-ul cu AC Milan. “Relansarea pentru următoarele zece meciuri de campionat a început”, anunță italienii.
5. Încă un nume pentru Real Madrid
Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite, a ajuns și el pe lista scurtă a lui Real Madrid. Alvaro Arbeloa se salvează dacă ia titlul sau Liga Campionilor.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- baraj world cup 2026
- cristi chivu
- fcsb
- hakan calhanoglu
- inter
- luptă titlu liga 1
- mauricio pochettino
- mirel rădoi
- real madrid
- romania
- turcia
