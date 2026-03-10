AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 martie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 10 martie, de la primirea lui Rădoi la baza sportivă de la FCSB până la numele asociat cu venirea pe banca Realului.

1. Primire cum se cuvinte

Mirel Rădoi a fost întâmpinat de aproximativ 200 de fani la baza sportivă a FCSB-ului. “Și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună”, le-a transmis suporterilor noul antrenor adus de Gigi Becali.

2. Alarmă în Turcia

Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei și jucătorul lui Chivu de la Inter, poate rata barajul de Mondial cu România. Mijlocașul are o problemă musculară și a lipsit deja la derby-ul pierdut cu AC Milan.