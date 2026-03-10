Iuliu Mureșan a spus care este obiectivul real al CFR-ului din acest sezon: „Vor fi meciuri foarte grele” - Antena Sport

CFR Cluj a reușit un parcurs fantastic de la venirea lui Daniel Pancu, iar ardelenii au încheiat sezonul regular cu o serie de 11 victorii consecutive în campionat.
Iuliu Mureșan este nerăbdător să înceapă play-off-ul și a transmis că echilibrul este cuvântul de bază înainte de începerea luptei pentru titlul de campioană a României.
Iuliu Mureșan a spus care e obiectivul CFR-ului
CFR Cluj a redevenit echipa care se poate lupta la campionat sub comanda lui Daniel Pancu, iar Iuliu Mureșan nu mai are răbdare până începe play-off-ul.
Președintele clubului din Gruia este convins că va fi un echilibru între cele șase formații care vor lupta pentru campionat și a transmis că obiectivul real al echipei este calificarea într-o competiție europeană.
„Sunt grele toate meciurile. Sunt echilibrate. E prima dată în istorie când toate cele 6 echipe calificare în play-off au șanse să câștige campionatul. Am văzut și la meciul nostru de aseară (n.r. luni) că au fost mulți spectatori în tribună. Asta nu poate decât să mă bucure. Cei mai buni vor câștiga campionatul.
Putem spera să continuăm seria asta de 11 victorii la rând, dar obiectivul nostru e să ne calificăm într-o cupă europeană. Asta e scris și în contractul lui Pancu, automat i se prelungește în acest caz. Este foarte important cum începem acest play-off. Avem meci cu U Cluj, o echipă foarte bune care și ei speră tot la titlu. Vor fi meciuri foarte grele”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
- Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
- Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”
- Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”
- „De ce ați plecat de la Craiova?” Răspunsul dat de Mirel Rădoi, după revenirea la FCSB
- Mirel Rădoi a dezvăluit ce condiții i-a pus lui Gigi Becali înainte de a semna cu FCSB: „Discuțiile au fost foarte clare”