Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană” - Antena Sport

Mirel Rădoi, la prima conferință de presă după revenirea la FCSB/ Sport Pictures

Mirel Rădoi (44 de ani) a preluat-o pe FCSB, după demisia lui Elias Charalambous. Antrenorul o va pregăti pe campioană până la finalul sezonului, având ca obiectiv calificarea în preliminariile Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB și a susținut prima conferință de presă, la o zi după ce a fost prezent la Palatul lui Gigi Becali.

Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB

„FCSB are antrenor în adevăratul sens al cuvântului, în ideea că veți impune disciplina și respectul în vestiar?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Mirel Rădoi. Antrenorul s-a amuzat la început și nu a vrut să ofere un răspuns care să-i vizeze direct pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii.

„Mă așteptam la această întrebare, e una bună, dar e cu doză mare de capcană. Ar fi o lipsă de respect să vorbesc despre Elias și Pinti. Nu știu cum au gestionat ei această situație, e treaba lor, pot să vă spun ce se întâmplă de azi încolo.

Am discutat deja și cu Cernat și cu MM despre prioritățile clubului, ale jucătorului under, ca înainte să-mi dau acceptul să văd dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Am căzut de acord, am fost lăsat și indiferent ce se întâmplă, suntem până în vară, nu vorbim de primul 11, de sistem”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.