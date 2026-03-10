Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană” - Antena Sport

Închide meniul
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Mirel Rădoi la conferința de prezentare la FCSB: „E bună, dar e și capcană”

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 17:36

Mirel Rădoi, la prima conferință de presă după revenirea la FCSB/ Sport Pictures

Mirel Rădoi (44 de ani) a preluat-o pe FCSB, după demisia lui Elias Charalambous. Antrenorul o va pregăti pe campioană până la finalul sezonului, având ca obiectiv calificarea în preliminariile Conference League.

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB și a susținut prima conferință de presă, la o zi după ce a fost prezent la Palatul lui Gigi Becali.

„FCSB are antrenor în adevăratul sens al cuvântului, în ideea că veți impune disciplina și respectul în vestiar?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Mirel Rădoi. Antrenorul s-a amuzat la început și nu a vrut să ofere un răspuns care să-i vizeze direct pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii.

„Mă așteptam la această întrebare, e una bună, dar e cu doză mare de capcană. Ar fi o lipsă de respect să vorbesc despre Elias și Pinti. Nu știu cum au gestionat ei această situație, e treaba lor, pot să vă spun ce se întâmplă de azi încolo.

Am discutat deja și cu Cernat și cu MM despre prioritățile clubului, ale jucătorului under, ca înainte să-mi dau acceptul să văd dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Am căzut de acord, am fost lăsat și indiferent ce se întâmplă, suntem până în vară, nu vorbim de primul 11, de sistem”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

De asemenea, Mirel Rădoi i-a felicitat pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii pentru rezultatele obținute la FCSB, în ultimii ani, fiind convins că celor doi antrenori nu le-a fost ușor să antreneze campioana.

”Încercăm să colectăm date de la jucători cât se poate. Vrem, nu vrem, trebuie să le mulțumim lui Elias și lui Pintilii pentru ce au realizat aici. E foarte greu să gestionezi, sunt foarte mulți jucători care n-au jucat. Îi felicit încă o dată”, a mai spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi va debuta la FCSB sâmbătă, atunci când campioana se va duela cu Metaloglobus, în prima etapă de play-out. Partida se va disputa de la ora 18:15.

