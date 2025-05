Mirel Rădoi a izbucnit în lacrimi după înfrângerea cu Rapid: "Doar atunci am întâlnit o asemenea umilinţă" - Antena Sport

Mirel Rădoi a cedat din punct de vedere emoţional după înfrângerea cu Rapid. Antrenorul Universităţii Craiova a izbucnit în lacrimi după meciul cu giuleştenii, pierdut de jucătorii săi pe propriul teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestei înfrângeri, Universitatea Craiova s-a îndepărtat foarte tare de titlu. Oltenii mai au doar şanse teoretice la campionat. Au 6 puncte în spatele FCSB-ului, iar campioana va juca luni, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, cu Dinamo. Derby-ul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mirel Rădoi, în lacrimi după Universitatea Craiova – Rapid 1-2: „E o umilință”

„E o umilință și nu mă refer la rezultat. Felul de a aborda o partidă așa mi-e greu să-l înțeleg. Am mai întâlnit o asemenea umilință la 0-4 cu Norvegia, dar atunci diferența era foarte mare. Acum nu pot să o înțeleg”, a declarat Mirel Rădoi, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-2.

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, cu atât mai mult să descriu ce simt. Trebuie să acceptăm ceea ce n-am făcut. Nu am făcut nimic!

Nu știu dacă aș putea descrie trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost. Am fost prezenți, dar probabil că doar fizic, emoțional și tactic am fost în altă parte.