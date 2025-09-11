Mirel Rădoi a numit "lovitura pe piața de mercato din România". Comparația făcută de antrenorul Craiovei - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi a numit “lovitura pe piața de mercato din România”. Comparația făcută de antrenorul Craiovei

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 15:04

Mirel Rădoi, după un meci / Sport Pictures

Mirel Rădoi este de părere că transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj este fără doar și poate lovitura verii în Liga 1. Ardelenii au oficializat acum câteva zile mutarea fundașului central trecut pe la Chelsea și West Ham.

Antrenorul oltenilor și-a adus aminte cu această ocazie astfel de un alt jucător cu renume pe care a reușit el să îl aducă la FCSB în 2015.

Mirel Rădoi: “Sper să fie un jucător bun, dar..”

Într-un interviu acordat pentru cei de la gsp.ro, Mirel Rădoi a vorbit printre altele despre mutarea incredibiliă reușită de CFR Cluj. Deși a menționat că speră ca francezul câștigător de Champions League (în 2021) să fie o piesă importantă din Liga 1, a punctat că nu își dorește ca Zouma să le aducă ardelenilor trofee, în mod evident.

În plus, tehnicianul de 44 de ani și-a mai adus aminte de un transfer de renume făcut de CFR Cluj, cel al lui Julio Baptista, brazilianul trecut pe la Real Madrid, Arsenal sau Sevilla. Rădoi a rememorat și o mutare făcută de el la FCSB acum 10 ani, cea a lui Houssine Kharja.

Evident că Zouma în acest moment e lovitură pe piața mercato din România. L-aș compara cu ceea ce s-a întâmplat acum 10 ani, când eu am reușit să-l aduc pe Houssine Kharja, un jucător la fel, cu un CV senzațional, Inter, Roma. Nu mai știu prin ce am trecut atunci să pot să-l aduc

După aceea a mai fost Baptista, pe care tot CFR l-a avut, dar era un jucător care nu putea să mai joace. Sper să fie un jucător bun, dar sper să fie un jucător care nu-i va ajuta să câștige trofee, pentru că mă gândesc și la Universitatea Craiova“.

În cariera sa din Anglia (unde a jucat la West Ham și Chelsea), Kurt Zouma a adunat două titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei, un trofeu Conference League și o Cupă a Ligii.

