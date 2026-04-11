Moment rușinos în timpul minutului de reculegere pentru Mircea Lucescu, la FCSB – Oțelul. Ce s-a întâmplat

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 20:53

Moment rușinos în timpul minutului de reculegere pentru Mircea Lucescu, la FCSB – Oțelul. Ce s-a întâmplat

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost la Arena Naţională în zilele de miercuri şi joi, pentru un ultim omagiu

Primul meci de pe Arena Națională din București după moartea lui Mircea Lucescu a fost precedat de un minut de reculegere, la fel cum s-a întâmplat în toate partidele din primele ligi din România, și nu numai.

Doar că momentul a fost stricat de aceeași problemă de pe Arena Națională: led-urile stricate de pe tabela de marcaj. Astfel, în loc să se vadă chipul lui Mircea Lucescu normal, un „ochi” practic nu se vedea.

Tabela de pe Arena Națională a avut probleme la minutul de reculegere pentru Mircea Lucescu
Tabela de pe Arena Națională a avut probleme la minutul de reculegere pentru Mircea Lucescu

Aceeași problemă pe Arena Națională

Primăria Capitalei, care administrează Arena Națională, promitea că va rezolva problema. Acest lucru nu s-a întâmplat în timp util, astfel că s-a repetat evenimentul de la meciul cu FC Botoșani.

Atunci, în minutul 7 al meciului, jucătorii s-au oprit pentru un moment în memoria lui Hemulth Duckadam. Doar că și atunci tabela le-a jucat feste organizatorilor.

Tabela de pe Arena Națională a avut probleme la minutul de reculegere pentru Helmuth Duckadam
Tabela de pe Arena Națională a avut probleme la minutul de reculegere pentru Helmuth Duckadam
Meniu de Paște după gratii cu 9 lei pe zi. Ce primesc deținuții în ziua de Înviere
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
