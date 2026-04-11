Moment rușinos în timpul minutului de reculegere pentru Mircea Lucescu, la FCSB – Oțelul. Ce s-a întâmplat

Primul meci de pe Arena Națională din București după moartea lui Mircea Lucescu a fost precedat de un minut de reculegere, la fel cum s-a întâmplat în toate partidele din primele ligi din România, și nu numai.
Doar că momentul a fost stricat de aceeași problemă de pe Arena Națională: led-urile stricate de pe tabela de marcaj. Astfel, în loc să se vadă chipul lui Mircea Lucescu normal, un „ochi” practic nu se vedea.
Aceeași problemă pe Arena Națională
Primăria Capitalei, care administrează Arena Națională, promitea că va rezolva problema. Acest lucru nu s-a întâmplat în timp util, astfel că s-a repetat evenimentul de la meciul cu FC Botoșani.
Atunci, în minutul 7 al meciului, jucătorii s-au oprit pentru un moment în memoria lui Hemulth Duckadam. Doar că și atunci tabela le-a jucat feste organizatorilor.
