Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA - Antena Sport

Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA

Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA

Viviana Moraru Publicat: 26 ianuarie 2026, 23:36

Jucătorii de la Rapid, la finalul unui meci/ Profimedia

Victor Angelescu a confirmat faptul că există negocieri cu un club din străinătate pentru plecarea lui Antoine Baroan. Președintele clubului din Giulești a făcut anunțul, după victoria cu UTA, scor 2-1, din etapa a 23-a din Liga 1.  

Antoine Baroan a fost exclus de Costel Gâlcă din lotul Rapidului, pe finalul anului trecut, din cauza unor probleme disciplinare.  

Negocieri pentru plecarea lui Antoine Baroan de la Rapid 

Victor Angelescu a mai declarat că nu se pune problema ca un alt jucător să plece de la Rapid, până la finalul perioadei de mercato. În privința lui Baroan, oficialul clubului din Giulești speră ca oferta primită să se concretizeze, iar atacantul să plece de la echipă. 

„Nu avem nicio ofertă concretă pentru Dobre și nici nu cred că se pune problema să îl vindem, decât dacă vine o ofertă incredibilă. Ne ținem toți jucătorii importanți. Suntem în negocieri cu o echipă pentru Baroan, vedem ce se va întâmpla. Mai sunt și altele. Cred că până la finalul perioadei va pleca cineva”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro, după UTA – Rapid 1-2. 

De asemenea, după victoria cu UTA, Victor Angelescu a oferit declarații și despre lupta la titlu. Giuleștenii au revenit pe locul secund, fiind la un singur puncte de liderul Universitatea Craiova. 

Îmi doresc să ne batem la titlu. Cred că avem lot pentru acest obiectiv. Craiova a arătat cel mai bine până acum, dar nu văd de ce am avea o șansă mai mică. Pe Dinamo i-am bătut, iar Craiova ne-a egalat în ultima clipă. Eu cred că vom arăta din ce în ce mai bine”, a mai spus Victor Angelescu. 

