Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: "Dacă îi batem acum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: “Dacă îi batem acum”

Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: “Dacă îi batem acum”

Radu Constantin Publicat: 24 ianuarie 2026, 16:12

Comentarii
Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: Dacă îi batem acum

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB vine după şocul din Liga Europa, cu Dinamo Zagreb, iar ardelenii speră să profite de colapsul în care se află acum bucureştenii. Trei puncte sunt vitale în lupta pentru play-off, iar victoria poate să fie decisivă. CFR Cluj a avut un mesaj pentru FCSB şi Gigi Becali înainte de meci prin vocea patronului
Nelu Varga.

“Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Zagreb, în meciul din Europa League. Acum este altceva! Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar eu sunt optimist, așa cum mă știți. Dacă îi batem acum pe Arena Națională pe cei de la FCSB, atunci prindem play-off-ul, eu așa zic”, a spus Nelu Varga, pentru Pro Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu: „Comuniștii au asuprit-o permanent!”
Fanatik.ro
Ioan Soter, soțul Iolandei Balaș, moarte fulgerătoare după o discuție cu Ilie Ceaușescu: „Comuniștii au asuprit-o permanent!”
15:50
“Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
15:29
Bomba zilei în Italia! AC Milan negociază transferul lui Radu Drăgușin. De ce depinde mutarea stoperului
15:20
Impresarul a spus suma cu care Daniel Bîrligea ar putea fi vândut de FCSB: “O afacere foarte bună”
14:43
Claudiu Niculescu a dat verdictul în privinţa luptei pentru titlu: “E principala favorită”
14:42
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini”
13:40
Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”