Nelu Varga, mesaj pentru Gigi Becali înainte de FCSB-CFR Cluj: "Dacă îi batem acum" - Antena Sport

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off.

FCSB vine după şocul din Liga Europa, cu Dinamo Zagreb, iar ardelenii speră să profite de colapsul în care se află acum bucureştenii. Trei puncte sunt vitale în lupta pentru play-off, iar victoria poate să fie decisivă. CFR Cluj a avut un mesaj pentru FCSB şi Gigi Becali înainte de meci prin vocea patronului

Nelu Varga.

“Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Zagreb, în meciul din Europa League. Acum este altceva! Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar eu sunt optimist, așa cum mă știți. Dacă îi batem acum pe Arena Națională pe cei de la FCSB, atunci prindem play-off-ul, eu așa zic”, a spus Nelu Varga, pentru Pro Sport.