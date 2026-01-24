FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off.
Suporterii campioanei României sunt dezamăgiți după dezastrul de la Zagreb, din UEFA Europa League, iar numărul de bilete vândute pentru confruntarea de duminică este unul total neașteptat.
FCSB – CFR Cluj, asistență șoc pe Arena Națională?
FCSB a primit o veste cumplită pentru jocul de duminică, asta după ce Florin Tănase a suferit o ruptură musculară și va fi indisponibil pentru meciul care este vital în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off.
Campioana României nu va beneficia nici de un sprijin consistent din partea suporterilor, numărul de bilete fiind unul foarte redus, cu doar o zi înaintea partidei de pe Arena Națională.
Potrivit fanatik.ro, organizatorii au anunțat că aproximativ 5.000 de bilete au fost achiziționate pentru meciul de duminică, iar estimările gazdelor ar fi de maxim 10.000 de spectatori.
Cel mai probabil, parcursul echipei din campionat, dar și din cupele europene i-a dezamăgit pe fanii care au fost obișnuiți cu un cu totul alt tip de fotbal în ultimele două sezoane.
- Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia
- Pleacă de la CFR Cluj după doar două meciuri jucate! Anunțul venit din Italia
- A semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Bine ai venit!”
- Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe”
- Lovitură cumplită pentru FCSB! Florin Tănase, OUT pentru meciul cu CFR Cluj