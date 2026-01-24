FCSB, părăsită de suporteri la jocul de pe Arena Națională! Numărul de bilete vândute pentru meciul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 23 din Liga 1, disputa de pe Arena Națională fiind una decisivă pentru ambele formații în ceea ce privește prezența în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii campioanei României sunt dezamăgiți după dezastrul de la Zagreb, din UEFA Europa League, iar numărul de bilete vândute pentru confruntarea de duminică este unul total neașteptat.

FCSB – CFR Cluj, asistență șoc pe Arena Națională?

FCSB a primit o veste cumplită pentru jocul de duminică, asta după ce Florin Tănase a suferit o ruptură musculară și va fi indisponibil pentru meciul care este vital în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off.

Campioana României nu va beneficia nici de un sprijin consistent din partea suporterilor, numărul de bilete fiind unul foarte redus, cu doar o zi înaintea partidei de pe Arena Națională.

Potrivit fanatik.ro, organizatorii au anunțat că aproximativ 5.000 de bilete au fost achiziționate pentru meciul de duminică, iar estimările gazdelor ar fi de maxim 10.000 de spectatori.