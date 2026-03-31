Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”

S-a vorbit mult în ultimele luni despre problemele financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj, datoriile fiind destul de mari către terți, clubul fiind chiar în pericol de a nu primi licența pentru cupele europene.

Neluțu Varga a făcut un anunț uriaș pentru suporterii multiplei campioane a României, dar a avut în același timp și o promisiune pentru aceștia.

Neluțu Varga a rezolvat toate problemele financiare de la CFR Cluj, conform unui anunț făcut chiar de patronul clubului din Gruia. Finanțatorul formației antrenate în prezent de Daniel Pancu a precizat că a achitat toate datoriile restante.

Astfel, clubul nu este în pericol de a nu primi licența pentru cupele europene. Mai mult decât atât, acesta a venit o promisiune pentru suporterii echipei.

„În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației și licența de Europa va fi aprobată.