Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”

S-a vorbit mult în ultimele luni despre problemele financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj, datoriile fiind destul de mari către terți, clubul fiind chiar în pericol de a nu primi licența pentru cupele europene.
Neluțu Varga a făcut un anunț uriaș pentru suporterii multiplei campioane a României, dar a avut în același timp și o promisiune pentru aceștia.
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru fanii CFR-ului
Neluțu Varga a rezolvat toate problemele financiare de la CFR Cluj, conform unui anunț făcut chiar de patronul clubului din Gruia. Finanțatorul formației antrenate în prezent de Daniel Pancu a precizat că a achitat toate datoriile restante.
Astfel, clubul nu este în pericol de a nu primi licența pentru cupele europene. Mai mult decât atât, acesta a venit o promisiune pentru suporterii echipei.
„În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației și licența de Europa va fi aprobată.
În ciuda tuturor celor care ne vor răul, Neluțu Varga a reușit încă o dată, ca de obicei, să aducă bani de acasă și să rezolve toate probleme clubului pentru că CFR este un club mare. O să fie iar acolo sus cum ne-am obișnuit suporterii”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.
- FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani
- Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu, ofertă de la o fostă campioană din Europa. Clubul a confirmat: “La vară”
- Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti
- Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş
- A revenit la antrenamentele Rapidului după 276 de zile. Anunțul făcut de giuleșteni