Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB - CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul

Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 11:10

Neluţu Varga, vorbind la telefon, la un meci / Antena Sport

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a acordat o nouă declarație înainte de derby-ul de duminică seara dintre FCSB și CFR Cluj. Campioana și vicecampioana României au au nevoie disperată de victorie, ținând cont că ambele se află în afara locurilor de play-off.

FCSB o întâlnește duminică seara pe Arena Națională pe CFR Cluj într-un meci ce pune față în față două echipe care aleargă după un loc de play-off. În momentul de față, roș-albaștrii și ardelenii sunt vecini de clasament, cu echipa lui Charalambous fiind la cinci puncte de locul 6 și ardelenii la șapte cu opt etape înainte de finalul sezonului regular.

Varga prevede o victorie la un gol distanță cu FCSB

Înainte de partida de pe Arena Națională care va fi crucială pentru ambele echipe, Neluțu Varga a acordat mai multe declarații pentru presă. Prima dată, finanțatorul a menționat că dacă jucătorii lui Daniel Pancu vor câștiga, atunci se vor califica în play-off.

Acum, Varga și-a arătat din nou optimismul și a prezis că CFR va câștiga fie cu 1-0, fie cu 2-1 duelul cu FCSB. În plus, conducătorul ardelenilor și-a exprimat speranța de a-l vedea pe Meriton Korenica marcând.

Sunt pozitiv în privința acestui meci, am mare încredere în echipă și în antrenor. Eu sper că vor face tot posibilul să vină acasă cu cele 3 puncte.

Aș miza pe 1-0 sau 2-1 pentru noi. Sper să-l vad pe Korenica pe lista marcatorilor” a spus patronul ardelenilor, potrivit gsp.ro.

FCSB – CFR Cluj se va disputa de la ora 20:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

