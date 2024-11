Neluțu Varga a recunoscut câţi bani i-a dat lui Daniel Bîrligea la CFR Cluj! Mesaj surprinzător pentru Gigi Becali: "Să se bucure de el!" - Antena Sport

Neluțu Varga este patronul de la CFR Cluj / Hepta Patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a dezvăluit ce salariu încasa Daniel Bîrligea în perioada în care evolua pentru echipa ardeleană. Șeful clubului din Gruia a dat toate cărțile pe față. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB în perioada de mercato din vară. Două milioane de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l aduce pe atacant în „curtea” campioanei. Neluțu Varga a făcut dezvăluirea: Daniel Bîrligea încasa 16.000 de euro la CFR Cluj Inițial, în momentul în care FCSB l-a transferat pe atacant, Gigi Becali dezvăluita faptul că acesta încasa doar 6000 de euro pe lună la CFR Cluj. Acum, Neluțu Varga a dezvăluit faptul că lui Daniel Bîrligea i-a fost prelungit contractul înainte de plecare și că, în noua înțelegere, atacantul avea trecut un salariu de 16000 de euro, pe lună. În momentul de față, Bîrligea are un salariu de 25.000 de euro pe lună la FCSB. Reclamă

Reclamă

„Se vorbesc prostii. El avea 16.000 de euro salariu, când a plecat de la noi. Tocmai semnase un contract pe patru ani, înainte să se transfere. Până atunci a avut 6000 de euro”, a spus Neluțu Varga, la prosport.ro.

Totodată, Neluțu Varga a vorbit și despre plecarea lui Bîrligea la FCSB. Chiar dacă a recunoscut că atacantul ar mai fi putut juca în Gruia, patronul a menționat că a decis să îl vândă pentru a nu-l ceda apoi pe bani mai puțini.

„El mai putea sta la noi, dar am pățit-o de «n» ori că nu am vândut jucătorii când au avut oferte și apoi i-am dat pe bani mai puțini.

Reclamă

Sunt pățit și nu trebuie să îmi spună nimeni. În plus, să se bucure și Gigi Becali de el, pentru că așa e frumos. Să fie toată lumea mulțumită”, a mai spus patronul de la CFR Cluj. În acest sezon, Daniel Bîrligea a îmbrăcat tricoul FCSB-ului în 22 de partide, în care a marcat de 11 ori și a oferit 3 pase decisive, în toate competițiile. În momentul de față, Daniel Bîrligea este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Elias Charalambous, fericit de golul marcat de Daniel Bîrligea, în România – Cipru Daniel Bîrligea a marcat în al doilea minut al meciului România – Cipru, 4-1, iar golul său a fost văzut din tribune de antrenorul său de la FCSB, Elias Charalambous. Cipriotul spera ca vârful cotat la două milioane de euro să înscrie primul său gol la naţională împotriva altui adversar. Vârful de 24 de ani are deja 7 reuşite şi pentru echipa lui Gigi Becali. „Bîrligea este într-o formă foarte bună, a arătat şi la echipa naţională că este într-un moment bun. S-a întors plin de energie, cu un moral bun, la fel ca toţi jucătorii. Suntem bucuroşi că ni s-au întors jucătorii de la naţionale, felicitări pentru ce au reuşit. Ştiţi bine că avem mulţi jucători accidentaţi înaintea meciului de mâine, dar mă cunoaşteţi, nu vreau să găsesc scuze.

Am fost la meci, am vrut să îmi văd jucătorii, să îmi văd şi naţionala mea. Am fost fericit când am văzut că a marcat Bîrligea, aş fi fost şi mai fericit dacă ar fi marcat într-un alt meci. Dar… când îţi marchează jucătorii, eşti fericit pentru ei”, a spus Charalambous, la conferinţa de presă dinaintea partidei Botoşani – FCSB.

Reclamă