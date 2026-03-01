Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari". Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului

Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari". Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului

Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 15:36

Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului

Neluțu Varga și Gigi Becali / Colaj Antena Sport

CFR Cluj a reușit o revenire de senzație sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii au legat zece victorii consecutive în Liga 1 și s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei și a anunțat planuri mari pentru clubul din Gruia. Acesta a lansat un avertisment și pentru rivalul Gigi Becali.

Neluțu Varga visează la titlu

CFR Cluj a prins loc de play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, echipa având o evoluție remarcabilă de la venirea lui Daniel Pancu, în ciuda faptului că s-au pierdut jucători importanți.

Neluțu Varga are în continuare încredere că gruparea din Gruia se va lupta la titlu și a anunțat planurile multiplei campioane a României. Finanțatorul CFR-ului a avut un mesaj și pentru Gigi Becali.

„Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia.

Vreau să revin în forță și dup-aia 10 ani le dăm de lucru la băieți. O să aibă surprize mari și Gigi (n.r. Becali). Dacă ies bine lucrurile cu afacerile bag de 10 ori mai mulți bani, cum a fost și în primii ani. Când e mai greu trebuie să știi să îți gestionezi situația. La noi pretențiile sunt de câștigarea campionatului și grupele Champions League, Europa League”

Neluțu Varga: „Eu și anul ăsta mă gândesc la titlu”

„O să vedeți de acum încolo cum va arăta CFR-ul. Eu și anul ăsta mă gândesc la titlu. Chiar au făcut treabă bună băieții și sunt foarte mulțumit de Pancu, are metodologie nouă și jucătorilor le place asta.

Antrenamente scurte și eficiente. A reușit deja să formeze un grup unit, o familie. Un antrenor bun știe să facă un mix între tehnică, tactică și pregătire fizică, să îi facă pe jucători să muncească de drag. Așa ajungi să ai rezultate și să fii respectat în vestiar”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

