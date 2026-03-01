Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului - Antena Sport

CFR Cluj a reușit o revenire de senzație sub comanda lui Daniel Pancu. Ardelenii au legat zece victorii consecutive în Liga 1 și s-au calificat matematic în play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluțu Varga s-a declarat încântat de parcursul echipei și a anunțat planuri mari pentru clubul din Gruia. Acesta a lansat un avertisment și pentru rivalul Gigi Becali.

Neluțu Varga visează la titlu

CFR Cluj a prins loc de play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regular, echipa având o evoluție remarcabilă de la venirea lui Daniel Pancu, în ciuda faptului că s-au pierdut jucători importanți.

Neluțu Varga are în continuare încredere că gruparea din Gruia se va lupta la titlu și a anunțat planurile multiplei campioane a României. Finanțatorul CFR-ului a avut un mesaj și pentru Gigi Becali.

„Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia.