Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu - Antena Sport

Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 15:31

Daniil Medvedev, campion la Dubai - Profimedia Images

Daniil Medvedev, care a câştigat sâmbătă titlul la Dubai, este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care urmează să participe la Masters 1000 de la Indian Wells (4-16 martie).

Într-un scurt comentariu pentru mass-media rusă, Daniil Medvedev, care a câştigat titlul sâmbătă, fără a fi nevoit să dispute finala în urma abandonului lui Tallon Griekspoor, a declarat că el şi echipa sa rămân în Dubai, aşteptând cu răbdare redeschiderea aeroportului.

„Situaţia este neobişnuită. Spaţiul aerian este închis şi nimeni nu ştie când vom putea zbura din nou. Nu ştim cât va dura această situaţie, aşa că aşteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile în următoarele ore şi zile.

Pentru mine, totul este în regulă. Desigur, am primit multe mesaje de la prieteni şi cunoştinţe. Toată lumea este îngrijorată. Dar vă pot spune că totul este în regulă”, a spus Medvedev.

Ca favorit, intrarea sa în competiţie la Indian Wells este prevăzută pentru 6 sau 7 martie.

