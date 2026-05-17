Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului

Neluţu Varga e gata să spargă banca pentru a-l convinge pe Edi Iordănescu să semneze cu CFR Cluj. Clujenii sunt foarte aproape să rămână fără antrenor, Daniel Pancu fiind dorit de Rapid.

Neluțu Varga e dispus să facă orice efort pentru a-și asigura serviciile noului antrenor. Patronul celor de la CFR îl vrea cu orice preț pe Edi Iordănescu. Din informațiile Antena Sport, omul de afaceri e gata să-i ofere un salariu uriaș, pentru Liga 1, fostului selecționer, dar și un buget imens pentru a construi o nouă echipă.

Surse apropiate patronului de la CFR susțin că acesta e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru fostul selecționer și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu. Din câte se pare, Iordănescu pare să ia în serios propunerea ardelenilor și să revină pentru o nouă aventură la Cluj.

Edi Iordănescu a mai antrenat-o pe CFR Cluj în perioada decembrie 2020 – iunie 2021. În acest mandat, fostul selecţioner a reuşit să câştige eventul alături de clujeni. La două luni după despărţirea de formaţia din Gruia, fiul lui Anghel Iordănescu a semnat cu FCSB, echipă pe care a antrenat-o doar trei luni.

La începutul lui 2022, Edi Iordănescu a devenit selecţionerul României. Acesta şi-a încheiat contractul cu FRF după EURO 2024, turneu unde România a avut rezultate remarcabile, reuşind să treacă de grupe.