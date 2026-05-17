Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului

Neluţu Varga e gata să spargă banca pentru a-l convinge pe Edi Iordănescu să semneze cu CFR Cluj. Clujenii sunt foarte aproape să rămână fără antrenor, Daniel Pancu fiind dorit de Rapid.
Neluțu Varga e dispus să facă orice efort pentru a-și asigura serviciile noului antrenor. Patronul celor de la CFR îl vrea cu orice preț pe Edi Iordănescu. Din informațiile Antena Sport, omul de afaceri e gata să-i ofere un salariu uriaș, pentru Liga 1, fostului selecționer, dar și un buget imens pentru a construi o nouă echipă.
Surse apropiate patronului de la CFR susțin că acesta e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru fostul selecționer și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu. Din câte se pare, Iordănescu pare să ia în serios propunerea ardelenilor și să revină pentru o nouă aventură la Cluj.
Edi Iordănescu a mai antrenat-o pe CFR Cluj în perioada decembrie 2020 – iunie 2021. În acest mandat, fostul selecţioner a reuşit să câştige eventul alături de clujeni. La două luni după despărţirea de formaţia din Gruia, fiul lui Anghel Iordănescu a semnat cu FCSB, echipă pe care a antrenat-o doar trei luni.
La începutul lui 2022, Edi Iordănescu a devenit selecţionerul României. Acesta şi-a încheiat contractul cu FRF după EURO 2024, turneu unde România a avut rezultate remarcabile, reuşind să treacă de grupe.
Edi Iordănescu este liber de contract din octombrie 2025, după plecarea de la Legia Varşovia, echipă alături de care a cucerit Cupa Poloniei în vară. Cu CFR Cluj, fostul selecţioner va avea ocazia să participe în cupele europene, clujenii fiind siguri de locul al treilea la finalul acestui sezon, urmând să evolueze în preliminariile Conference League.
