Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului
EXCLUSIV

Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului

Antena Sport Publicat: 17 mai 2026, 14:12

Comentarii
Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului

Edi Iordănescu, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Neluţu Varga e gata să spargă banca pentru a-l convinge pe Edi Iordănescu să semneze cu CFR Cluj. Clujenii sunt foarte aproape să rămână fără antrenor, Daniel Pancu fiind dorit de Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluțu Varga e dispus să facă orice efort pentru a-și asigura serviciile noului antrenor. Patronul celor de la CFR îl vrea cu orice preț pe Edi Iordănescu. Din informațiile Antena Sport, omul de afaceri e gata să-i ofere un salariu uriaș, pentru Liga 1, fostului selecționer, dar și un buget imens pentru a construi o nouă echipă.

Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu

Surse apropiate patronului de la CFR susțin că acesta e dispus să pună la bătaie 15 milioane de euro pentru transferuri, dar și un salariu de 500.000 de euro, pentru fostul selecționer și staff-ul său! Neluțu Varga vrea cu orice preț să-l readucă la CFR pe Edi Iordănescu. Din câte se pare, Iordănescu pare să ia în serios propunerea ardelenilor și să revină pentru o nouă aventură la Cluj.

Edi Iordănescu a mai antrenat-o pe CFR Cluj în perioada decembrie 2020 – iunie 2021. În acest mandat, fostul selecţioner a reuşit să câştige eventul alături de clujeni. La două luni după despărţirea de formaţia din Gruia, fiul lui Anghel Iordănescu a semnat cu FCSB, echipă pe care a antrenat-o doar trei luni.

La începutul lui 2022, Edi Iordănescu a devenit selecţionerul României. Acesta şi-a încheiat contractul cu FRF după EURO 2024, turneu unde România a avut rezultate remarcabile, reuşind să treacă de grupe.

Reclamă
Reclamă

Edi Iordănescu este liber de contract din octombrie 2025, după plecarea de la Legia Varşovia, echipă alături de care a cucerit Cupa Poloniei în vară. Cu CFR Cluj, fostul selecţioner va avea ocazia să participe în cupele europene, clujenii fiind siguri de locul al treilea la finalul acestui sezon, urmând să evolueze în preliminariile Conference League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Observator
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
15:12

Inter – Verona LIVE SCORE (16:00). Cristi Chivu va sărbători eventul în faţa fanilor. Primire spectaculoasă la stadion
15:11

Manuel Neuer poate reveni la naţională, la 40 de ani. Anunţul selecţionerului Germaniei
15:06

Singura echipă din istoria Mondialului care nu a primit gol, dar a fost eliminată în optimi: „Ce fac acasă?”
14:33

LIVE VIDEOMarea Britanie – SUA se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. Alte două partide tari încep la 17:20
14:24

Siyabonga Ngezana, dezamăgit după ce a ratat convocarea la Cupa Mondială 2026! Lucian Filip: “Fotbalul nu se termină aici”
13:43

EXCLUSIVKim Rasmussen a vorbit despre şansele lui CSM Bucureşti în Final Four: “Asta am învăţat în România”
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 5 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 6 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român