"Nişte servitori!" Ion Crăciunescu l-a desfiinţat pe Kyros Vassaras: "Un neica nimeni!" - Antena Sport

Avem pe Balaj (n.r. fostul arbitru Cristian Balaj și actual președinte CFR Cluj), Tudor (n.r. fostul arbitru Alexandru Tudor). Vine neica nimeni ăsta și face și desface pe aici. Mai mare rușine ca asta n-am simțit niciodată în arbitraj… de când sunt. Și sunt de mulți ani”, a declarat Ion Crăciunescu, conform iamsport.ro.

Adrian Mititelu a răbufnit înainte de Rapid – FCU Craiova

Adrian Mititelu a tras un semnal de alarmă, înainte de Rapid – FCU Craiova. Patronul formaţiei din Bănie s-a declarat revoltat de delegările de la meciul din Giuleşti, mărturisind că arbitrii partidei sunt „pe sufletul” formaţiei de sub Grant.

„Mda, o delegare deloc surprinzătoare! CCA are criterii numai de domnul Bodescu cunoscute și, probabil, de domnul Vassaras mai puțin știute! Sper ca domnii FEȘNIC si CHIVULETE să nu apară totuși pe teren în vișiniu! Bănuiesc că această repartizare este pe sufletul celor de la FC Rapid, un club foarte, foarte, foarte puternic financiar si bine văzut de oamenii care decid în fotbal și nu numai!

Celebrul slogan ‘Singuri împotriva tuturor’, folosit pe bună dreptate de minunații suporteri giuleșteni, in vremurile de restriște, nu mai este de actualitate in prezent! Cu toate astea, mâine mergem in Giulești să luptăm, așa cum am făcut-o întotdeauna! FORȚA ȘTIINȚA!„, a transmis Adrian Mititelu, pe pagina sa de Facebook.