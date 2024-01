"Sper ca arbitrii să nu apară pe teren în vişiniu!" Adrian Mititelu a răbufnit înainte de Rapid - FCU Craiova - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Mititelu a mai transmis că delegarea lui Feşnic este în favoarea celor de la Rapid, club care este foarte puternic, din punct de vedere financiar.

„Mda, o delegare deloc surprinzătoare! CCA are criterii numai de domnul Bodescu cunoscute și, probabil, de domnul Vassaras mai puțin știute! Sper ca domnii FEȘNIC si CHIVULETE să nu apară totuși pe teren în vișiniu! Bănuiesc că această repartizare este pe sufletul celor de la FC Rapid, un club foarte, foarte, foarte puternic financiar si bine văzut de oamenii care decid în fotbal și nu numai!

Celebrul slogan ‘Singuri împotriva tuturor’, folosit pe bună dreptate de minunații suporteri giuleșteni, in vremurile de restriște, nu mai este de actualitate in prezent! Cu toate astea, mâine mergem in Giulești să luptăm, așa cum am făcut-o întotdeauna! FORȚA ȘTIINȚA!„, a transmis Adrian Mititelu, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Mititelu, şocat după ce un jucător de la FCU Craiova este cercetat pentru pariuri online

Adrian Mititelu a fost şocat, după ce un jucător de la FCU Craiova este cercetat pentru pariuri sportive online. Patronului oltenilor nu i-a venit să creadă atunci când a aflat că portarul său, Sorin Mogoşanu, a recunoscut faptul că are cont la o agenţie de pariuri.

Conform prosport.ro, Sorin Mogoşanu este suspectat pentru pariuri sportive, de pe un cont care este pe numele său. Acesta a recunoscut faptul că este posesorul acestui cont, însă a dezvăluit că îl foloseşte pentru jocuri de noroc, şi nu pentru pariuri sportive.

„Sunt stupefiat de ce aud. Dacă e adevărat, eu sunt şocat! Nu îmi vine să cred aşa ceva despre el. Este unul dintre cei mai serioşi băieți… Chiar îl lăudau toți că e profesionist, îl elogiau. Îmi părea rău că nu apără din cauza concurenței cu Gurău şi Popa! M-ați lăsat mască. Efectiv nu ştiu ce să mai zic. Dacă mă puneați să fac o listă cu toți cei 40 de fotbalişti, el era între primii 3 la seriozitate. Dar, ştiți cum e viața… Nu poți sta să vezi fiecare ce face. E prematur să vorbim despre măsuri, vedem ce dovezi vor exista, dacă totul e real. Dacă îmi ziceți că a şi recunoscut că are cont la pariuri…”, a declarat Adrian Mititelu, conform sursei citate mai sus.

