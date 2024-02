"Nu a jucat nimeni atât de prost!" Basarab Panduru a făcut-o praf pe FCSB, după victoria cu Sepsi: "La Rapid mai vezi o pasă!" - Antena Sport

Laszlo Dioszegi, discurs vehement: „Rar am văzut FCSB să tragă de timp”

Laszlo Dioszegi a avut un discurs vehement după FCSB – Sepsi 1-0. Patronul covăsnenilor a spus că rar a văzut ca FCSB să joace atât de modest.

Mai mult, Dioszegi a spus că FCSB va avea probleme cu Rapid în lupta la titlu dacă va juca tot aşa. Sepsi a avut o posesie de 62 la sută.

„Am jucat timoraţi, ne-a fost teamă de FCSB. Meciul acesta puteam să scoateam un rezultat bun, dar nu am mai avut condiţie fizică. Nu avem pe cine să bage mingea în poartă. Nu m-a impresionat FCSB, am dominat teritorial partida. Nu am reuşit să intre mingea în poartă. Din vară am spus că FCSB va câştiga titlul.

Dacă va juca aşa, va avea de furcă cu Rapid. Vedem cine ce face. Nu putem să spunem că este complicat. Avem 5 partide, trebuie să jucăm fotbal să avem şanse. Lipseşte Ştefănescu, asta se vede. Rar am văzut un FCSB, să nu spun că au tras de timp, dar au jucat lent. În momentul de faţă, în vară putem discuta cu orice echipă cu Ştefănescu” , a spus Laszlo Dioszegy după FCSB – Sepsi 1-0.