"Nu antrenezi nici în liga a treia!" Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului! - Antena Sport

"Nu antrenezi nici în liga a treia!" Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului!

Home | Fotbal | Liga 1 | "Nu antrenezi nici în liga a treia!" Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului!

“Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului!

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 18:54

Nu antrenezi nici în liga a treia! Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului!

Victor Pițurcă, în timpul unui interviu pentru AS.ro

Victor Piţurcă crede că CFR Cluj a făcut o alegere bună cu instalarea lui Daniel Pancu, dar rapidistul va avea viaţă grea în Ardeal! Fostul selecţioner crede că lotul de jucători de la CFR este unul slab, iar Pancu va avea probleme să pună la punct o stragie de joc.

”În primul rând, mă bucur pentru el. Merita să fie la o echipă de top din România, dar momentul nu este cel mai fericit. CFR trece prin momente grele. CFR are în componență jucători destul de modești, de valoare medie. Nu sunt impresionat deloc. Nu trebuie să dăm vina doar pe conducere, trebuie să ne uităm și la lot. Dacă e un lot bun, poate nu ai nevoie de antrenor. CFR are un joc modest. Sper să găsească soluții, nu e simplu, nu e ușor. Trebuie să cunoști locul, jucătorii. Trebuie să vezi ce tactică adopți. El are o anumită strategie ca antrenor. Trebuie să-și impună strategia la CFR. Ai nevoie de jucători valoroși. I-am văzut în teren, evoluția e una modestă. Poate nu au jucat o perioadă de timp. La un jucător valoros imediat se vede. Slimani mi se pare destul de lent, se vede. N-am stat cu ochii de profesionist pe CFR, doar am văzut meciurile pe care le-au jucat. Eu cred că am văzut ceea ce a văzut toată lumea. Eu nu am ce sfat să-i dau. E o echipă de top din România, dar e un moment greu. Dacă va trece cu bine, va ajunge și el în topul antrenorilor. Patronii nu mizează pe ei dacă sunt tineri”, a declarat Piţurcă pentru digisport.ro.

Victor Piţurcă l-a taxat dur pe fostul antrenor, Andrea Mandorlini. Fostul selecţioner nu înţelege cum un antrenor care nu reuşeşte să antreneze în Italia nici în eşaloane inferioare ajunge să antreneze în Liga 1 din România. “Dacă nu antrenezi nici în liga a treia din Italia, nu știu cum poți veni să antrenezi la CFR. Nu prea li se dă șansă antrenorilor tineri. Asta trebuie să aibă Daniel în vedere. Trebuie să aibă șansa de partea lui”, a mai declarat Victor Pițurcă.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
