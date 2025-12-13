Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el”

Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: „E normal să fie interes pentru el”

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 15:13

Comentarii
Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo: E normal să fie interes pentru el”

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit declarații despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a transmis că fundașul mai are contract până la finalul sezonului, el având oferte pentru a pleca de la Dinamo încă din această iarnă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a subliniat că e normal interesul pentru Boateng, mărturisind că rămâne de văzut dacă fundașul își va prelungi, în cele din urmă, contractul cu Dinamo. 

Zeljko Kopic, anunț despre viitorul lui Kennedy Boateng la Dinamo 

De asemenea, Zeljko Kopic a oferit declarații și despre partida cu Metaloglobus de duminică, din etapa a 20-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor” se așteaptă la un meci dificil contra nou-promovatei. 

„Știm că va fi un meci dificil, Metaloglobus este într-un moment bun, au câștigat cu Farul. I-au învins în acest sezon și pe FCSB, domnul Teja face o muncă foarte bună acolo, au tot respectul nostru. O să dăm totul pentru a câștiga cele 3 puncte, jucăm acasă, așa că o să încercăm să fim conectați din minutul 1. Boateng e suspendat, Caragea se simte bine, mă aștept de la toți jucătorii să fie la cel mai bun nivel și să ne îndeplinim obiectivul. Boateng are contract până în vară, o să vedem ce se întâmplă. 

Ce pot să spun e că, la fel ca și alți jucători, el și-a ridicat nivelul de când a venit. E normal să fie interes pentru el, are multe calități. Suntem în obiectiv, dar nu putem să avem concluzii înainte de ultimele 2 meciuri. Jucăm fotbal plăcut, mai mereu dominăm, avem inițiativa, dar în același timp trebuie să înțelegem că sunt lucruri unde trebuie să fim mai buni. Ne trebuie transferuri, nu contează dacă ne batem la titlu, asta e problemă care există din vară. O să încercăm să luăm 3-4 jucători în această iarnă”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Iolanda Balaș, păcălită la bani de Partidul Comunist după ce a bătut de 4 ori recordul mondial: „Mulțumește-te cu atât!”
Fanatik.ro
Iolanda Balaș, păcălită la bani de Partidul Comunist după ce a bătut de 4 ori recordul mondial: „Mulțumește-te cu atât!”
14:42
Dorinel Munteanu e gata să producă o surpriză uriașă la debutul la Hermannstadt: „Un început de drum”
13:59
Cine e jucătorul din Portugalia pe care Mihai Stoica vrea să-l transfere la FCSB. Răzvan Lucescu l-a antrenat la PAOK
13:35
Kylian Mbappe, apt pentru următorul meci al lui Real Madrid. Nouă jucători sunt OUT
13:20
Veste bună pentru FCSB. Ce se întâmplă cu titularul accidentat în victoria cu Feyenoord
12:57
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic”
12:18
VIDEOStatuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”