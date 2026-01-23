"Nu eram desemnat" Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă - Antena Sport

Închide meniul
"Nu eram desemnat" Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă

Home | Fotbal | Liga 1 | "Nu eram desemnat" Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă

“Nu eram desemnat” Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 19:24

Nu eram desemnat Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă

Robert Moldoveanu, după eurogolul marcat cu Metaloglobus / captura digisport.ro

Robert Moldoveanu (26 de ani) a dezvăluit, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2, că nu el trebuia să execute lovitura liberă fabuloasă, cu care a deschis scorul în partida câştigată de piteşteni.

Antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone (51 de ani), l-a pus pe el să execute lovitura liberă din unghi, iar Robert Moldoveanu a reuşit un eurogol, asemănător celui cu care Ilie Dumitrescu a deschis scorul în victoria României cu Argentina, cu 3-2, de la World Cup 1994.

Robert Moldoveanu, după golul fabulos cu Metaloglobus: “Nu eram desemnat să bat. Mister cu staff-ul m-au nominalizat”

“Este o seară reuşită, pentru că am venit aici să luăm cele 3 puncte. Asta este cel mai important pentru noi.

(n.r: V-aţi chinuit un pic) Prima repriză a fost meciul mai strâns, dar în a doua, după ce au avut ei un eliminat, acolo s-a schimbat jocul.

(n.r: Un gol super pentru tine. Povesteşte-ne un pic această reuşită) Da, mă bucur foarte mult că am marcat şi am putut să îmi ajut echipa. Nu eram desemnat să bat şi Mister cu staff-ul m-au nominalizat pe mine să execut.

(n.r: Antrenezi genul ăsta de execuţii sau ţi-a ieşit pe moment?) Mereu. Mereu bat la antrenamente.

(n.r: Vă consolidaţi locul în play-off? Cât contează această victorie?) Enorm de mult. Avem şanse foarte mari (n.r: la play-off) şi nu trebuie să facem paşi greşiţi dacă vrem să ne atingem obiectivul. Ne dorim să luăm fiecare meci în parte şi să jucăm la victorie”, a declarat Robert Moldoveanu pentru digisport.ro, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2.

Metaloglobus – FC Argeş 0-2

FC Argeş a învins-o vineri, în deplasare, cu 2-0, pe formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 23-a din Liga 1.

După ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefonDupă ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefon
Piteştenii au dominat meciul cu Metaloglobus şi Bettaieb a trimis în bară în minutul 50. Huiban a marcat pentru gazde, două minute mai târziu, dar golul a fost anulat din cauza unui fault comis în construcţia fazei, iar bucureştenii au rămas în zece din minutul 59, când Gabriel Dumitru a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 64, prin Robert Moldoveanu, din lovitură liberă, pentru ca Micovschi să stabilească rezultatul final în minutul 72. Tot Micovschi a lovit bara, în minutul 89 şi Metaloglobus – FC Argeş s-a terminat 0-2.

Echipa lui Bogdan Andone e pe locul 4, cu 40 de puncte, în timp ce Metaloglobus pare că nu mai are nicio şansă, ocupând ultimul loc, cu 11 puncte.

