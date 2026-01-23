"Nu eram desemnat" Reacţia lui Robert Moldoveanu după eurogolul în stil Ilie Dumitrescu! Cine l-a pus să tragă - Antena Sport

Robert Moldoveanu (26 de ani) a dezvăluit, după Metaloglobus – FC Argeş 0-2, că nu el trebuia să execute lovitura liberă fabuloasă, cu care a deschis scorul în partida câştigată de piteşteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul piteştenilor, Bogdan Andone (51 de ani), l-a pus pe el să execute lovitura liberă din unghi, iar Robert Moldoveanu a reuşit un eurogol, asemănător celui cu care Ilie Dumitrescu a deschis scorul în victoria României cu Argentina, cu 3-2, de la World Cup 1994.

Robert Moldoveanu, după golul fabulos cu Metaloglobus: “Nu eram desemnat să bat. Mister cu staff-ul m-au nominalizat”

“Este o seară reuşită, pentru că am venit aici să luăm cele 3 puncte. Asta este cel mai important pentru noi.

(n.r: V-aţi chinuit un pic) Prima repriză a fost meciul mai strâns, dar în a doua, după ce au avut ei un eliminat, acolo s-a schimbat jocul.

(n.r: Un gol super pentru tine. Povesteşte-ne un pic această reuşită) Da, mă bucur foarte mult că am marcat şi am putut să îmi ajut echipa. Nu eram desemnat să bat şi Mister cu staff-ul m-au nominalizat pe mine să execut.