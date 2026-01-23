Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, "copiată" de fostul jucător al lui Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo

Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, “copiată” de fostul jucător al lui Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 18:54

Comentarii
Eurogol în Liga 1! Reuşita lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina, copiată de fostul jucător al lui Dinamo

Robert Moldoveanu se bucură după un gol marcat pentru FC Argeş / Sport Pictures

Fostul jucător al lui Dinamo, Robert Moldoveanu (26 de ani), în prezent la FC Argeş, a reuşit un eurogol în partida piteştenilor cu Metaloglobus. Reuşita a semănat foarte tare cu golul lui Ilie Dumitrescu din meciul cu Argentina de la World Cup 1994. Ilie Dumitrescu a deschis atunci scorul cu Argentina, reuşind ulterior “dubla” după ce a finalizat o pasă excelentă a lui Gică Hagi. România a obţinut atunci, probabil, cea mai mare victorie din istoria ei, calificându-se în sferturile de finală ale Mondialului, unde avea să fie eliminată dramatic de Suedia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Moldoveanu, cât şi componentul Generaţiei de Aur, au marcat din lovitură liberă, din unghi. Robert Moldoveanu a ajuns la 3 goluri marcate pentru FC Argeş în acest sezon. El are şi două assist-uri.

Robert Moldoveanu, eurogol, a la Ilie Dumitrescu, în meciul cu Metaloglobus!

În acest sezon, Robert Moldoveanu a înscris şi împotriva fostei sale echipe, Dinamo, într-un meci încheiat la egalitate, 1-1, între cele două formaţii.

“Nu am putut să mă bucur pentru că am crescut la Dinamo. Am respect pentru suporteri, pentru club”, declara Robert Moldoveanu după golul marcat împotriva lui Dinamo.

FC Argeş are un sezon excelent în Liga 1. După eurogolul lui Robert Moldoveanu, FC Argeş avea să mai înscrie o dată, prin Micovschi. În urma victoriei cu “lanterna” Metaloglobus, cu 2-0, FC Argeş a urcat provizoriu pe locul 4 în campionat, cu 40 de puncte. Ultima clasată, Metaloglobus, a rămas cu 11 puncte.

Reclamă
Reclamă

 

Vezi aici eurogolul lui Robert Moldoveanu cu Metaloglobus

După ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefonDupă ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefon
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Observator
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu intră în play-off”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu intră în play-off”. Exclusiv
21:00
VideoJurnal Antena Sport | FCSB pregăteşte “curăţenia” de iarnă
20:56
Mihai Stoica, anunț șoc după dezastrul de la Zagreb: „Probabil că va pleca împrumut”
20:49
LIVE TEXTHermannstadt – Dinamo 0-0. Repriză dificilă pentru „câini” la Sibiu!
20:19
Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Să scoatem rezultate măreţe”! Ce a spus de fani
20:03
Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului! Care a fost răspunsul fostului antrenor de la Universitatea Craiova
19:29
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia