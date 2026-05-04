Marian Aioani, desființat de suporterii Rapidului înaintea meciului cu CFR: „Blatistule”

Ieșit după doar patru minut în partida pierdută de Rapid pe Arena Națională contra celor de la Dinamo, Marian Aioani nu a fost iertat de suporterii giuleșteni.

Ieșit la încălzire înaintea meciului cu CFR Cluj, în care a început din postura de titular, portarul alb-vișiniilor a fost apostrofat de fanii din peluză.

Marian Aioani, apostrofat de fanii Rapidului

Revenit în poartă după ce jucase doar patru minute în partida cu Dinamo București, Marian Aioani a fost luat la țintă de suporterii Rapidului, care nu l-au iertat pentru episodul de pe Arena Națională.

Ieșit la încălzire înaintea fluierului de start, acesta a fost apostrofat de fanii prezenți în cadrul peluzei. „Aioani, gunoiule” și „blatistule”, i s-a strigat portarului.