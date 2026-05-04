Galeria Rapidului, furibundă la adresa favoriţilor la meciul cu CFR Cluj! Ce le-au scandat fanii jucătorilor

Galeria Rapidului nu a mai suportat prestaţia slabă a favoriţilor cu CFR Cluj şi încă din prima repriză a meciului scandările fanilor giuleşteni au fost dure la adresa jucătorilor lui Costel Gâlcă (54 de ani). “Plecaţi cu toţii, ruşine să vă fie”, le-au scandat fanii Rapidului jucătorilor. Totodată, unii dintre suporteri au scandat, ca în meciul cu Dinamo, ironic, “Campionii, campionii”.

Luka Zahovic a deschis scorul în minutul 18, îndeplinind o simplă formalitate, după ce Braun l-a lăsat cu poarta goală. A fost primul gol al slovenului în campionatul României.

Galeria Rapidului nu şi-a iertat favoriţii!

CFR Cluj avea să ducă scorul la 2-0 pentru ea, după o gafă colosală a lui Tobias Christensen (25 de ani), care a comis un henţ uluitor în careu. În cădere, el a pus mâna pe minge, iar centralul nu a stat pe gânduri şi a dictat penalty. Andrei Cordea a transformat penalty-ul, în minutul 35.

Rapid are un play-off catastrofal. După ce a învins-o cu 3-2 în prima etapă pe Dinamo, echipa lui Gâlcă nu a mai câştigat niciun meci. În etapa trecută Rapid a fost învinsă clar, 1-3, în derby de Dinamo, “câinii” luându-şi revanşa pentru înfrângerea din prima etapă a play-off-ului.

După fluierul de final al primei reprize, galeria Rapidului şi-a fluierat copios jucătorii, care au intrat cu un dezavantaj de două goluri la vestiare.