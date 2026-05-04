Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea, după ce echipa lui a revenit de la 0-2 şi a egalat la ultima fază!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 21:12

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci la Hermannstadt / Sport Pictures

Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a oferit o reacţie surprinzătoare, după ce echipa lui a revenit de la 0-2, în deplasare, cu Unirea Slobozia şi a egalat la ultima fază.

În pericol de retrogradare, Dorinel Munteanu a susţinut că va face o echipă puternică la Sibiu.

“Un meci cu de toate. Un început de joc foarte, foarte slab, sub așteptările mele. Niște greșeli de plasament care nu se pot face în Superliga României. Adversarul și-a dorit și el foarte mult, nu ne-a ieșit nimic în prima repriză. 

Am încercat în a doua repriză să schimbăm jocul, am făcut 5 schimbări și pot să spun că la toate 5 sunt mulțumit. Și-au făcut treaba foarte bine și sunt bucuros. 

Îi felicit pentru acest punct muncit și putem să mai facem calculele să fim pregătiți de meciul de baraj. 

Nu știu dacă nu este un moral bun, dar ar trebui ca toată lumea să fie lângă echipă. De la începutul anului s-a început prost, nici eu din decembrie nu am putut să schimb prea multe. Trebuie să salvăm echipa, ăsta e primul obiectiv. Apoi, dacă vor avea răbdare și timp, voi construi o echipă foarte puternică la Sibiu. 

Suntem obligați să câștigăm în ultimele două etape. Depinde doar de noi, trebuie să câștigăm”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro.

Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-2, după un meci “nebun”, cu gol la ultima fază şi două penalty-uri ratate!

Echipa Unirea Slobozia a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. Sibienii au egalat la ultima fază a meciului.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6, când Dulcea a înscris din careu, cu un şut la colţul lung. Elevii lui Claudiu Niculescu au beneficiat apoi de un penalty, dar David Lazar a apărat lovitura executată de Said, în minutul 24. Ialomiţenii au mai avut însă un penalty, în startul reprizei secunde, iar Ponde a transformat, în minutul 54, făcând 2-0.

Un minut mai târziu, Said a înscris, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar în minutul 67 sibienii au primit şi ei o lovitură de pedeapsă. Robert Popa a apărat însă şutul lui Balaure şi tabela a rămas neschimbată. Oaspeţii au reuşit totuşi să reducă din diferenţă, în minutul 82, prin Sergiu Buş, şi echipa lui Dorinel Munteanu a căutat insistent golul pe finalul de meci, pe care l-a găsit la ultima fază, când Gjorgijevski a înscris cu capul, după un corner. Era minutul 90+9 şi Unirea Slobozia – FC Hermannstadt s-a terminat 2-2.

