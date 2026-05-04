Dorinel Munteanu a surprins pe toată lumea, după ce echipa lui a revenit de la 0-2 şi a egalat la ultima fază!

Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a oferit o reacţie surprinzătoare, după ce echipa lui a revenit de la 0-2, în deplasare, cu Unirea Slobozia şi a egalat la ultima fază.

În pericol de retrogradare, Dorinel Munteanu a susţinut că va face o echipă puternică la Sibiu.

Dorinel Munteanu, reacţie surprinzătoare după meciul “nebun” Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-2: “Voi construi o echipă foarte puternică la Sibiu”

“Un meci cu de toate. Un început de joc foarte, foarte slab, sub așteptările mele. Niște greșeli de plasament care nu se pot face în Superliga României. Adversarul și-a dorit și el foarte mult, nu ne-a ieșit nimic în prima repriză.

Am încercat în a doua repriză să schimbăm jocul, am făcut 5 schimbări și pot să spun că la toate 5 sunt mulțumit. Și-au făcut treaba foarte bine și sunt bucuros.

Îi felicit pentru acest punct muncit și putem să mai facem calculele să fim pregătiți de meciul de baraj.