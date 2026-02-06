Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu ştiu ce e în capul unora" Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!

“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!

Bogdan Stănescu Publicat: 6 februarie 2026, 19:51

Comentarii
Nu ştiu ce e în capul unora Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!

Dorinel Munteanu pe banca lui Hermannstadt, la un meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost foarte nervos după o nouă înfrângere a echipei sale, 1-3, cu FC Argeş. Antrenorul sibienilor a anunţat o plecare de la echipa sa. E vorba de Florin Bejan (34 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a spus că nu ştie nimic despre venirea lui Nana Antwi (25 de ani), transmiţând ferm că echipa lui trebuie să se trezească. Politic a debutat cu assist, iar Dorinel Munteanu a spus că acesta ar fi putut să îşi pună şi mai mult amprenta asupra jocului dacă nu ar fi intrat atunci când Hermannstadt evolua în 10 oameni.

Dorinel Munteanu consideră inexplicabilă eliminarea lui Karo: “Nu se poate aşa ceva”

“Trebuie să accept, eu am crezut că la meciul cu Rapid au avut o zi nefastă. Dar și astăzi, chiar dacă am luat roșu, am început jocul timid, fără agresivitate. Nu pot să spun foarte multe despre acest joc. Avem foarte multă treabă și sper ca jucătorii noi să se acomodeze foarte repede.

Trebuie să ne trezim toți, împreună cu mine, pentru că eu sunt responsabil. Timpul trece și nu acumulăm puncte. Nu știu ce e în capul unora dintre ei, dar încerc să intru în mintea lor în zilele următoare și să discut cu ei. Nu ai voie să faci astfel de faulturi (n.r.: despre eliminarea lui Karo), nu înțeleg, echipa, din punct de vedere financiar, este bine.

Am avut și un bonus de victorie astăzi, nu înțeleg nervozitatea lor. Nu se poate așa ceva! Dacă jucătorii au teamă, nu avem nicio șansă. Să lași echipa în 10 oameni, un atac necontrolat… Au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut, dar le discut cu echipa.

Reclamă
Reclamă

Bejan va pleca. Nu știu nimic despre Nana Antwi, am auzit ceva înainte de joc, vom vedea zilele următoare. În primul rând să fie sănătoși și să joace cei pe care i-am adus. Dacă ne trezim, vom salva această echipă. (n.r.: despre Politic) A intrat într-un moment nefericit, eram în 10 oameni, poate alta era situația dacă eram în 11″, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după FC Argeş – Hermannstadt 3-1.

Argeş – Hermannstadt 3-1

FC Argeş a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 26-a din Liga 1.

Piteştenii au marcat în minutul 25, prin Rădescu, dar golul a fost anulat pentru că mingea depăşise suprafaţa de joc. Patru minute mai târziu Karo l-a faultat pe Rădescu şi, după verificarea VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a acordat cartonaşul roşu, eliminându-l pe sibian. În minutul 31 Bettaieb a deschis scorul, şutând senzaţional, din unghi închis, şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare.

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Reclamă

Dominarea elevilor lui Bogdan Andone s-a concretizat în minutul 80, prin golul lui Robert Moldoveanu, iar după trei minute Bettaieb a reuşit dubla, iar FC Argeş conducea cu 3-0. Sibienii nu au marcat decât golul de onoare, în minutul 89, prin Sergiu Buş, din pasa lui Politic, care a debutat la Hermannstadt, şi piteştenii s-au impus cu 3-1.

FC Argeş e pe locul 4 în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Hermannstadt nu părăseşte subsolul Superligii, fiind penultima, cu 17 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Observator
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
19:29
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
19:14
Transfer înregistrat la Rapid. Costel Gâlcă se poate baza pe el
19:08
Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa
18:56
FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off
18:49
VIDEOBernadette Szocs – Natalia Bajor, 21:00, LIVE VIDEO. Eliza Samara, eliminată în decisiv de la Europe Top 16 Cup
18:42
Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Surprize mari în echipa lui Costel Gâlcă
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer