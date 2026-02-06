"Nu ştiu ce e în capul unora" Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu! - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost foarte nervos după o nouă înfrângere a echipei sale, 1-3, cu FC Argeş. Antrenorul sibienilor a anunţat o plecare de la echipa sa. E vorba de Florin Bejan (34 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a spus că nu ştie nimic despre venirea lui Nana Antwi (25 de ani), transmiţând ferm că echipa lui trebuie să se trezească. Politic a debutat cu assist, iar Dorinel Munteanu a spus că acesta ar fi putut să îşi pună şi mai mult amprenta asupra jocului dacă nu ar fi intrat atunci când Hermannstadt evolua în 10 oameni.

Dorinel Munteanu consideră inexplicabilă eliminarea lui Karo: “Nu se poate aşa ceva”

“Trebuie să accept, eu am crezut că la meciul cu Rapid au avut o zi nefastă. Dar și astăzi, chiar dacă am luat roșu, am început jocul timid, fără agresivitate. Nu pot să spun foarte multe despre acest joc. Avem foarte multă treabă și sper ca jucătorii noi să se acomodeze foarte repede.

Trebuie să ne trezim toți, împreună cu mine, pentru că eu sunt responsabil. Timpul trece și nu acumulăm puncte. Nu știu ce e în capul unora dintre ei, dar încerc să intru în mintea lor în zilele următoare și să discut cu ei. Nu ai voie să faci astfel de faulturi (n.r.: despre eliminarea lui Karo), nu înțeleg, echipa, din punct de vedere financiar, este bine.

Am avut și un bonus de victorie astăzi, nu înțeleg nervozitatea lor. Nu se poate așa ceva! Dacă jucătorii au teamă, nu avem nicio șansă. Să lași echipa în 10 oameni, un atac necontrolat… Au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut, dar le discut cu echipa.