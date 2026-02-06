"Nu ştiu ce e în capul unora" Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu! - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost foarte nervos după o nouă înfrângere a echipei sale, 1-3, cu FC Argeş. Antrenorul sibienilor a anunţat o plecare de la echipa sa. E vorba de Florin Bejan (34 de ani).
Munteanu a spus că nu ştie nimic despre venirea lui Nana Antwi (25 de ani), transmiţând ferm că echipa lui trebuie să se trezească. Politic a debutat cu assist, iar Dorinel Munteanu a spus că acesta ar fi putut să îşi pună şi mai mult amprenta asupra jocului dacă nu ar fi intrat atunci când Hermannstadt evolua în 10 oameni.
Dorinel Munteanu consideră inexplicabilă eliminarea lui Karo: “Nu se poate aşa ceva”
“Trebuie să accept, eu am crezut că la meciul cu Rapid au avut o zi nefastă. Dar și astăzi, chiar dacă am luat roșu, am început jocul timid, fără agresivitate. Nu pot să spun foarte multe despre acest joc. Avem foarte multă treabă și sper ca jucătorii noi să se acomodeze foarte repede.
Trebuie să ne trezim toți, împreună cu mine, pentru că eu sunt responsabil. Timpul trece și nu acumulăm puncte. Nu știu ce e în capul unora dintre ei, dar încerc să intru în mintea lor în zilele următoare și să discut cu ei. Nu ai voie să faci astfel de faulturi (n.r.: despre eliminarea lui Karo), nu înțeleg, echipa, din punct de vedere financiar, este bine.
Am avut și un bonus de victorie astăzi, nu înțeleg nervozitatea lor. Nu se poate așa ceva! Dacă jucătorii au teamă, nu avem nicio șansă. Să lași echipa în 10 oameni, un atac necontrolat… Au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut, dar le discut cu echipa.
Bejan va pleca. Nu știu nimic despre Nana Antwi, am auzit ceva înainte de joc, vom vedea zilele următoare. În primul rând să fie sănătoși și să joace cei pe care i-am adus. Dacă ne trezim, vom salva această echipă. (n.r.: despre Politic) A intrat într-un moment nefericit, eram în 10 oameni, poate alta era situația dacă eram în 11″, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după FC Argeş – Hermannstadt 3-1.
Argeş – Hermannstadt 3-1
FC Argeş a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 26-a din Liga 1.
Piteştenii au marcat în minutul 25, prin Rădescu, dar golul a fost anulat pentru că mingea depăşise suprafaţa de joc. Patru minute mai târziu Karo l-a faultat pe Rădescu şi, după verificarea VAR, arbitrul Sebastian Colţescu a acordat cartonaşul roşu, eliminându-l pe sibian. În minutul 31 Bettaieb a deschis scorul, şutând senzaţional, din unghi închis, şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare.
Dominarea elevilor lui Bogdan Andone s-a concretizat în minutul 80, prin golul lui Robert Moldoveanu, iar după trei minute Bettaieb a reuşit dubla, iar FC Argeş conducea cu 3-0. Sibienii nu au marcat decât golul de onoare, în minutul 89, prin Sergiu Buş, din pasa lui Politic, care a debutat la Hermannstadt, şi piteştenii s-au impus cu 3-1.
FC Argeş e pe locul 4 în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Hermannstadt nu părăseşte subsolul Superligii, fiind penultima, cu 17 puncte.
- Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
- Transfer înregistrat la Rapid. Costel Gâlcă se poate baza pe el
- Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa
- FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off
- Rapid – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Primvs derby” în Giuleşti. Surprize mari în echipa lui Costel Gâlcă