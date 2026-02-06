FC Argeș - Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off - Antena Sport

Min. 31: GOL! Bettaieb deschide scorul cu o reușită senzațională!

Min. 29: Cartonaș roșu Hermannstadt! Karo este eliminat direct de Sebastian Colțescu, după un fault dur.

Min. 25: Gol anulat FC Argeș! Rădescu reușise să marcheze, dar golul nu a fost validat, după ce mingea a părăsit suprafața de joc.

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

FC Argeș : Straton – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Rădescu – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb. Rezerve : Lazar, L. Crăciun – Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone

Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Nana, Barstan, Căpușă, Jair, Simba, Oroioan, Zargary, Buș, Marko, Politic. Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Argeș se află pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, la doar două puncte în acest moment de poziția a șaptea. În ultimele două meciuri, formația lui Bogdan Andone a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off după ce a fost învinsă de UTA Arad și de “U” Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt are alte probleme asupra cărora trebuie să se concentreze. Sibienii sunt pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte, la patru distanță de a doua poziție de baraj. În ultimele cinci meciuri, trupa lui Dorinel Munteanu a obținut cinci puncte, singura victorie obținută venind într-un duel cu Unirea Slobozia, vecina sa de clasament.

În meciul tur, de la Sibiu, FC Argeș s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Caio Ferreira, care a plecat în iarnă de la piteșteni la FC Riga, campioana Letoniei.

