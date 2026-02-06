FC Argeș - Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off - Antena Sport

Închide meniul
FC Argeș - Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off

FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 18:56

Comentarii
FC Argeș – Hermannstadt 3-1. Piteștenii zboară către o calificare istorică în play-off

FC Argeș - Hermannstadt / SPORT PICTURES

FC Argeș și Hermannstadt au deschis etapa cu numărul 26 din Liga 1, iar formația antrenată de Bogdan Andone s-a impus fără emoții la Mioveni, într-un meci pe care l-au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Gruparea nou promovată a făcut spectacol și a marcat trei goluri superbe în poarta sibienilor. Reușita acestui început de rundă i-a aparținut lui Bettaieb.

FC Argeș – Hermannstadt 3-1

Final de meci! 

Min. 89: GOL! Sergiu Buș reduce din diferență.

Min. 84: GOL! Bettaieb face dubla pentru formația lui Bogdan Andone.

Min. 80: GOL! Robert Moldoveanu dublează avantajul cu un supergol.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 31: GOL! Bettaieb deschide scorul cu o reușită senzațională!

Min. 29: Cartonaș roșu Hermannstadt! Karo este eliminat direct de Sebastian Colțescu, după un fault dur.

Min. 25: Gol anulat FC Argeș! Rădescu reușise să marcheze, dar golul nu a fost validat, după ce mingea a părăsit suprafața de joc.

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

  • FC Argeș: Straton – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Rădescu – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb. Rezerve: Lazar, L. Crăciun – Tofan, Borța, Garutti, A. Manole, Seto, Micovschi, Brobbey, Blagaic, Matos, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone
  • Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Nana, Barstan, Căpușă, Jair, Simba, Oroioan, Zargary, Buș, Marko, Politic. Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Argeș se află pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, la doar două puncte în acest moment de poziția a șaptea. În ultimele două meciuri, formația lui Bogdan Andone a pierdut puncte importante în lupta pentru play-off după ce a fost învinsă de UTA Arad și de “U” Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt are alte probleme asupra cărora trebuie să se concentreze. Sibienii sunt pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte, la patru distanță de a doua poziție de baraj. În ultimele cinci meciuri, trupa lui Dorinel Munteanu a obținut cinci puncte, singura victorie obținută venind într-un duel cu Unirea Slobozia, vecina sa de clasament.

În meciul tur, de la Sibiu, FC Argeș s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Caio Ferreira, care a plecat în iarnă de la piteșteni la FC Riga, campioana Letoniei.

Echipele probabile la FC Argeș – Hermannstadt

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Pîrvu – Micovschi, Moldoveanu, Bettaieb

Antrenor: Bogdan Andone

Hermannstadt: Vlad Muțiu – Luca Stancu, Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț

Antrenor: Dorinel Munteanu

Comentarii


