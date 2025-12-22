"O greşeală foarte mare". Marius Şumudică l-a făcut praf Costel Gâlcă: "Te-au ajutat să iei clauza de la Rotaru" - Antena Sport

Marius Şumudică l-a taxat pe Costel Gâlcă, după discursul pe care acesta l-a avut la finalul meciului pierdut de Rapid cu FCSB, scor 2-1. “Şumi” nu l-a menajat pe tehnicianul giuleştenilor după ce acesta a cerut transferuri de urgenţă.

Costel Gâlcă a transmis că îşi doreşte calitate, şi nu cantitate în lotul Rapidului. Antrenorul a menţionat că nu poate câştiga titlul cu lotul pe care îl are în prezent la dispoziţie.

Marius Şumudică l-a făcut praf Costel Gâlcă

Marius Şumudică a transmis că Gâlcă nu ar fi trebuit să facă astfel de declaraţii la adresa jucătorilor săi. “Şumi” i-a amintit antrenorului că a fost demis de la Universitatea Craiova, în sezonul trecut, după un eşec suferit în faţa Rapidului.

“Am văzut o declarație a lui Costel Gâlcă care nu trebuia să facă parte din portofoliul unui antrenor. Rapid duce lipsă de lideri. În momentul în care te gândești că peste două săptămâni te vei întâlni iar cu 90% dintre acești jucători, nu este oportun să spui că nu ai calitate, ci cantitate. Cred că este o greșeală foarte mare. Așa cum îl știam eu, un om echilibrat, nu trebuia să spună public așa ceva. Poți discuta asta cu conducerea, dar nu ieși public.

Nu spui că ai cantitate și nu ai calitate. Practic, spui că ești cel mai bun antrenor și nu ai ce antrena. Acești jucători te-au demis de la Craiova, când te-au bătut pe Giulești, deși aveai un lot mai bun. Acești jucători te-au demis, practic te-au ajutat să îți încasezi clauza de la domnul Rotaru.