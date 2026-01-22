"O înfrângere le scade șansele la play-off cu 50%". Semnal de alarmă pentru FCSB înainte de duelul cu CFR - Antena Sport

FCSB o întâlnește astăzi, joi, pe Dinamo Zagreb în etapa a șaptea de Europa League, iar după partida din a doua competiție europeană va juca un meci extrem de important în vederea luptei pentru play-off. Roș-albaștrii dau peste CFR Cluj, o altă echipă care a început să spere la Top 6, iar Gabriel Torje le-a dat un avertisment jucătorilor campioanei.
FCSB se află în acest moment pe locul 9 în ierarhia din Liga 1, la patru puncte distanță de echipa care ocupă ultimul loc ce asigură accesul în play-off, UTA Arad. Deși roș-albaștrii sunt siguri că vor intra între primele șase la finalul sezonului regular, eșecul cu FC Argeș le-a dat puțin calculele peste cap.
FCSB – CFR Cluj, meci crucial pentru roș-albaștri
În plus, pentru formația lui Charalambous urmează un duel complicat, cel cu CFR Cluj, care va veni după partida din Europa League contra lui Dinamo Zagreb. Clujenii se află pe locul 10 în Liga 1, iar în cazul unei victorii ar urca peste FCSB în clasament și s-ar apropia de play-off, deși a avut un start dezastruos de sezon și nu mai era văzută drept o posibilă candidată pentru Top 6.
Gabriel Torje a analizat următoarele două meciuri pe care le vor avea roș-albaștrii și a oferit o previziune îngrijorătoare pentru echipa campioană. Fostul mijlocaș crede că o eventuală înfrângere cu CFR ar putea periclita enorm de mult șansele la play-off ale roș-albaștrilor.
“Confruntarea cu Dinamo Zagreb e un meci important pentru FCSB, dar cred că pentru ei e mult mai important meciul cu CFR Cluj. La Zagreb va fi o echipă echilibrat făcută, eu așa cred.
O eventuală înfrângere cu CFR-ul le va scade șansele cu 50% la calificarea în play-off. Ei au șanse să meargă în cupele europene și din play-out, pentru că dacă vor rămâne în play-out cu siguranță vor termina pe locul 7, doar că se vor duce în Conference League“, a spus fostul jucător al lui Dinamo, potrivit digisport.ro.
